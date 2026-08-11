En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Facundo Moyano
Policía de la Ciudad
Declaración policial

Caso Facundo Moyano: la contundente declaración del policía que encontró a Candela Arizaga pidiendo auxilio

Un oficial de la Policía de la Ciudad relató que encontró a la joven corriendo por avenida del Libertador y pidiendo auxilio. Según su declaración, Arizaga le manifestó que había sido golpeada y encerrada contra su voluntad. Moyano continúa imputado, aunque permanece en libertad.

Banner Seguinos en google DESK
Facundo Moyano aseguró que el policía que intervino en el episodio ocurrido en Belgrano mintió en su declaración. (Foto: archivo)

Facundo Moyano aseguró que el policía que intervino en el episodio ocurrido en Belgrano mintió en su declaración. (Foto: archivo)

Facundo Moyano negó las acusaciones en su contra y aseguró que el policía que intervino en el episodio ocurrido en Belgrano mintió en su declaración. El sindicalista continúa imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género, en una causa que investiga la Justicia porteña.

Leé también La Justicia rechazó el pedido de Facundo Moyano para levantar la perimetral sobre Candela Arizaga
Facundo Moyano y Candela Arizaga, en el centro de una investigación que continúa bajo análisis de la Justicia porteña. (Foto: archivo).

La investigación se inició a partir de un procedimiento realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad. Según consta en el acta incorporada al expediente, un oficial afirmó que encontró a una joven corriendo por avenida del Libertador mientras pedía ayuda “a viva voz” y que, al asistirla, ella le manifestó que había sido golpeada y retenida contra su voluntad.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

La joven era Candela Arizaga, de 23 años y pareja de Moyano. El episodio ocurrió pocos minutos después de las 5 del martes de la semana pasada. Poco después, los agentes localizaron a Arizaga y al sindicalista en la intersección de Sucre y Virrey Vértiz.

Moyano continúa imputado y permanece en libertad

Una semana después del episodio, Moyano continúa imputado en la causa, aunque recuperó la libertad luego de declarar. La investigación está a cargo de Florencia Nocerez, fiscal especializada en violencia de género del Ministerio Público de la Ciudad.

Durante la audiencia de intimación de los hechos, cuando todavía permanecía detenido, Moyano negó haber ejercido violencia contra su pareja.

“Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo, nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento”, afirmó.

Qué dijo Moyano sobre lo ocurrido en el departamento

El sindicalista volvió a referirse al episodio durante una entrevista televisiva. Allí habló sobre lo sucedido dentro del departamento que alquila en una torre ubicada en Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano.

“Candela nunca dijo que le pegué. No correspondía que yo fuera detenido”, sostuvo Moyano. También aseguró que cree que su novia sufrió un paro cardiorrespiratorio y afirmó que le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Según contó, la situación habría quedado registrada en videos que están en su poder.

Sin embargo, durante su declaración ante la fiscal Nocerez, Arizaga sostuvo que no había sido víctima de violencia de género.

Arizaga aseguró que no sufrió violencia física ni verbal por parte de Moyano y sostuvo que nunca había sido víctima de violencia por parte de sus parejas. Además, dijo no recordar haber manifestado que había sido golpeada o privada de su libertad. “Pude haber dicho que me perseguían”, explicó.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Por su parte, el director del SAME, Alberto Crescenti, afirmó que la joven fue encontrada “con un grado de excitación bastante importante”. Según explicó, ella había referido que llevaba “varios días de consumo de sustancias”.

En su declaración ante la fiscal, Arizaga vinculó lo ocurrido con un brote psicótico que, según sostuvo, sufrió a raíz del consumo de cocaína.

En pocas palabras

  • Policía encontró a joven: Un oficial de la Policía de la Ciudad relató haber hallado a Candela Arizaga pidiendo auxilio en la avenida del Libertador.
  • Acusaciones y defensa: Arizaga manifestó haber sido golpeada y encerrada, mientras Facundo Moyano niega las acusaciones y cuestiona la declaración policial.
  • Situación legal: Moyano continúa imputado por lesiones leves y privación ilegal de la libertad en contexto de violencia de género, aunque permanece en libertad.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Facundo Moyano Policía de la Ciudad Declaraciones Noticias A24
Notas relacionadas
Facundo Moyano reapareció tras el escándalo con Candela Arizaga: el sugestivo mensaje que publicó
"Tuvo un paro cardíaco": la inesperada versión de Facundo Moyano sobre la madrugada con Candela Arizaga
Facundo Moyano sobre el escándalo con Candela Arizaga: "Tuvo un infarto y le hice RCP"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar