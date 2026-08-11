Caso Facundo Moyano: la contundente declaración del policía que encontró a Candela Arizaga pidiendo auxilio

Durante la audiencia de intimación de los hechos, cuando todavía permanecía detenido, Moyano negó haber ejercido violencia contra su pareja.

“Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo, nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento”, afirmó.

Qué dijo Moyano sobre lo ocurrido en el departamento

El sindicalista volvió a referirse al episodio durante una entrevista televisiva. Allí habló sobre lo sucedido dentro del departamento que alquila en una torre ubicada en Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano.

“Candela nunca dijo que le pegué. No correspondía que yo fuera detenido”, sostuvo Moyano. También aseguró que cree que su novia sufrió un paro cardiorrespiratorio y afirmó que le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Según contó, la situación habría quedado registrada en videos que están en su poder.

Sin embargo, durante su declaración ante la fiscal Nocerez, Arizaga sostuvo que no había sido víctima de violencia de género.

Arizaga aseguró que no sufrió violencia física ni verbal por parte de Moyano y sostuvo que nunca había sido víctima de violencia por parte de sus parejas. Además, dijo no recordar haber manifestado que había sido golpeada o privada de su libertad. “Pude haber dicho que me perseguían”, explicó.

(Foto: captura de pantalla)

Por su parte, el director del SAME, Alberto Crescenti, afirmó que la joven fue encontrada “con un grado de excitación bastante importante”. Según explicó, ella había referido que llevaba “varios días de consumo de sustancias”.

En su declaración ante la fiscal, Arizaga vinculó lo ocurrido con un brote psicótico que, según sostuvo, sufrió a raíz del consumo de cocaína.