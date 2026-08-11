Una casa que Joaquín Benegas Lynch compró en Entre Ríos no aparecería en su declaración jurada de bienes

Una vivienda que Joaquín Benegas Lynch, senador nacional de La Libertad Avanza (LLA), compró en La Paz, Entre Ríos, no aparecería en su declaración jurada de bienes, según un informe de Nicolás Wiñazki en el programa WiFi.
El senador de La Libertad Avanza aseguró al periodista Nicolás Wiñazki que la propiedad aparecerá en una declaración jurada rectificatoria. Sin embargo, según un informe de Nicolás Wiñazki, tampoco figura en la versión modificada del documento.
La propiedad está ubicada en la ciudad entrerriana de La Paz y no aparece en la declaración jurada presentada por el senador de La Libertad Avanza. (Foto: captura de pantalla).
Una vivienda que Joaquín Benegas Lynch, senador nacional de La Libertad Avanza (LLA), compró en La Paz, Entre Ríos, no aparecería en su declaración jurada de bienes, según un informe de Nicolás Wiñazki en el programa WiFi.
Según explicó Wiñazki, en la vivienda se realizó la “celebración de su cumpleaños número 50, celebrado en noviembre del año pasado”. El periodista también señaló que “la fiesta duró tres días”.
De acuerdo con la información presentada por el periodista Nicolás Wiñazki, “la casa no figura en la declaración jurada del senador libertario”.
Durante el informe, Wiñazki sostuvo que “la casa tiene un valor de 500.000 dólares", pero detalló que, al comunicarse con el senador, este indicó que le "salió 250.000”.
Además, precisó que “según Benegas Lynch, pagó el 10% de la casa el año pasado" y agregó que "la escrituró y terminó de pagarla en julio de este año. De acuerdo a la declaración jurada tendría que aparecer en la declaración próxima”. Por esos motivos, siempre en la versión del senador, no figura aún.
Según se indicó en el informe, la propiedad fue objeto de trabajos de remodelación incluso antes de que se completara la compra total y la escrituración definitiva, concretada en julio de este año.
El periodista indicó también que el senador le aseguró que “aparecerá en una declaración jurada rectificatoria”. Sin embargo, en el programa de A24 mostraron la declaración jurada modificada del senador y tampoco encontraron referencia a la vivienda.
Según la información difundida, las obras de refacción que se realizaban en la vivienda se frenaron después de que medios entrerrianos informaran sobre la compra de la propiedad y los festejos realizados en el lugar.
"Eran las siete de la mañana y no paraban. Me levantaba temprano y me iba a trabajar. Me preguntaban 'Qué te pasa Ramona'... Y de noche no dormí por la música", reclamó Ramona, una vecina del lugar por los ruidos de los festejos de cumpleaños 50 del senador.
La misma vecina denunció inconvenientes derivados de los trabajos de remodelación y aseguró que recibe escombros y basura provenientes de la obra.
La controversia tomó mayor relevancia luego de que trascendiera que Benegas Lynch forma parte de Glocal Terra SRL, una empresa vinculada a la promoción de inversiones extranjeras en tierras argentinas.
La situación generó cuestionamientos y acusaciones de presunto conflicto de intereses por la participación del senador en el debate legislativo sobre la ley de tierras y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Curiosamente, en la declaración jurada rectificatoria Benegas Lynch aparece con el cargo de "senador" en la empresa Glocal Terra.