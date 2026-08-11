En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Declaración Jurada
La Libertad Avanza
EXCLUSIVO A24

Una casa que Joaquín Benegas Lynch compró en Entre Ríos no aparecería en su declaración jurada de bienes

El senador de La Libertad Avanza aseguró al periodista Nicolás Wiñazki que la propiedad aparecerá en una declaración jurada rectificatoria. Sin embargo, según un informe de Nicolás Wiñazki, tampoco figura en la versión modificada del documento.

Banner Seguinos en google DESK
La propiedad está ubicada en la ciudad entrerriana de La Paz y no aparece en la declaración jurada presentada por el senador de La Libertad Avanza. (Foto: captura de pantalla).

La propiedad está ubicada en la ciudad entrerriana de La Paz y no aparece en la declaración jurada presentada por el senador de La Libertad Avanza. (Foto: captura de pantalla).

Una vivienda que Joaquín Benegas Lynch, senador nacional de La Libertad Avanza (LLA), compró en La Paz, Entre Ríos, no aparecería en su declaración jurada de bienes, según un informe de Nicolás Wiñazki en el programa WiFi.

Leé también El senador Joaquín Benegas Lynch fundó una empresa que asesora a extranjeros para invertir y administrar tierras en la Argentina
El senador de LLA figura como fundador y director de Glocal Terra, una firma dedicada al asesoramiento de inversores y gestión de propiedades rurales en varios países de la región. (Foto: X @joacobl75)

Según explicó Wiñazki, en la vivienda se realizó la “celebración de su cumpleaños número 50, celebrado en noviembre del año pasado”. El periodista también señaló que “la fiesta duró tres días”.

De acuerdo con la información presentada por el periodista Nicolás Wiñazki, “la casa no figura en la declaración jurada del senador libertario”.

La propiedad bajo la lupa

Durante el informe, Wiñazki sostuvo que “la casa tiene un valor de 500.000 dólares", pero detalló que, al comunicarse con el senador, este indicó que le "salió 250.000”.

Además, precisó que “según Benegas Lynch, pagó el 10% de la casa el año pasado" y agregó que "la escrituró y terminó de pagarla en julio de este año. De acuerdo a la declaración jurada tendría que aparecer en la declaración próxima”. Por esos motivos, siempre en la versión del senador, no figura aún.

Según se indicó en el informe, la propiedad fue objeto de trabajos de remodelación incluso antes de que se completara la compra total y la escrituración definitiva, concretada en julio de este año.

El periodista indicó también que el senador le aseguró que “aparecerá en una declaración jurada rectificatoria”. Sin embargo, en el programa de A24 mostraron la declaración jurada modificada del senador y tampoco encontraron referencia a la vivienda.

Reclamos vecinales y repercusiones políticas

Según la información difundida, las obras de refacción que se realizaban en la vivienda se frenaron después de que medios entrerrianos informaran sobre la compra de la propiedad y los festejos realizados en el lugar.

"Eran las siete de la mañana y no paraban. Me levantaba temprano y me iba a trabajar. Me preguntaban 'Qué te pasa Ramona'... Y de noche no dormí por la música", reclamó Ramona, una vecina del lugar por los ruidos de los festejos de cumpleaños 50 del senador.

La misma vecina denunció inconvenientes derivados de los trabajos de remodelación y aseguró que recibe escombros y basura provenientes de la obra.

El debate por la ley de tierras y las acusaciones de conflicto de intereses

La controversia tomó mayor relevancia luego de que trascendiera que Benegas Lynch forma parte de Glocal Terra SRL, una empresa vinculada a la promoción de inversiones extranjeras en tierras argentinas.

La situación generó cuestionamientos y acusaciones de presunto conflicto de intereses por la participación del senador en el debate legislativo sobre la ley de tierras y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Curiosamente, en la declaración jurada rectificatoria Benegas Lynch aparece con el cargo de "senador" en la empresa Glocal Terra.

La controversia tomó mayor relevancia luego de que trascendiera que Benegas Lynch forma parte de Glocal Terra SRL. (Foto: archivo)

La controversia tomó mayor relevancia luego de que trascendiera que Benegas Lynch forma parte de Glocal Terra SRL. (Foto: archivo)

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Declaración Jurada La Libertad Avanza Senador casa Noticias A24
Notas relacionadas
"No podríamos legislar": Joaquín Benegas Lynch se defendió del pedido de impugnación por un supuesto conflicto de intereses
El Gobierno nacional advirtió por falsas campañas de donaciones para colaborar con Colombia tras el terremoto
Con una mesa política ampliada, el Gobierno pone el foco en los proyectos de desregulación

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar