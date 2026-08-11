Una casa que Joaquín Benegas Lynch compró en Entre Ríos no aparecería en su declaración jurada de bienes

Además, precisó que “según Benegas Lynch, pagó el 10% de la casa el año pasado" y agregó que "la escrituró y terminó de pagarla en julio de este año. De acuerdo a la declaración jurada tendría que aparecer en la declaración próxima”. Por esos motivos, siempre en la versión del senador, no figura aún.

Según se indicó en el informe, la propiedad fue objeto de trabajos de remodelación incluso antes de que se completara la compra total y la escrituración definitiva, concretada en julio de este año.

El periodista indicó también que el senador le aseguró que “aparecerá en una declaración jurada rectificatoria”. Sin embargo, en el programa de A24 mostraron la declaración jurada modificada del senador y tampoco encontraron referencia a la vivienda.

Reclamos vecinales y repercusiones políticas

Según la información difundida, las obras de refacción que se realizaban en la vivienda se frenaron después de que medios entrerrianos informaran sobre la compra de la propiedad y los festejos realizados en el lugar.

"Eran las siete de la mañana y no paraban. Me levantaba temprano y me iba a trabajar. Me preguntaban 'Qué te pasa Ramona'... Y de noche no dormí por la música", reclamó Ramona, una vecina del lugar por los ruidos de los festejos de cumpleaños 50 del senador.

La misma vecina denunció inconvenientes derivados de los trabajos de remodelación y aseguró que recibe escombros y basura provenientes de la obra.

El debate por la ley de tierras y las acusaciones de conflicto de intereses

La controversia tomó mayor relevancia luego de que trascendiera que Benegas Lynch forma parte de Glocal Terra SRL, una empresa vinculada a la promoción de inversiones extranjeras en tierras argentinas.

La situación generó cuestionamientos y acusaciones de presunto conflicto de intereses por la participación del senador en el debate legislativo sobre la ley de tierras y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Curiosamente, en la declaración jurada rectificatoria Benegas Lynch aparece con el cargo de "senador" en la empresa Glocal Terra.