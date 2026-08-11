Con una mesa política ampliada, el Gobierno pone el foco en los proyectos de desregulación

Según pudo saber A24.com de una fuente oficial, se trata de "los proyectos de desregulación que ya se fueron anunciando" en los últimos meses, que serían incluidos en "un paquete que incluye las reformas al mercado inmobiliario, al mercado de capitales y de cabotaje". Todas las iniciativas se encuentran en estado de borradores.

En la Casa Rosada quieren debatir los nuevos proyectos a fondo para definir si serán presentados cada tema por separado o como un paquete. El objetivo es evitar eventuales rupturas con los bloques aliados en el Congreso, después del retiro de los capítulos de la extranjerización de las tierras rurales y de manejo del fuego, que sufrió la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para ser aprobada.

Por eso, ante el reclamo de varios integrantes de la mesa política, Karina Milei decidió filtrar los megaproyectos que elabora el ministro de Desregulación antes de enviarlos al Congreso.

Según informó una alta fuente del gobierno a A24.com, además de Karina Milei, participaron de la reunión el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el asesor Santiago Caputo; y el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem.

La cumbre comenzó como estaba pautada a las 13 y culminó con total hermetismo poco antes de las 16.

En tanto, "se definió que en próximas reuniones se convocará a otros ministros del Gabinete nacional, con el objetivo de ampliar la participación sectorial y profundizar el abordaje de las distintas áreas de gestión y de la agenda legislativa", indicaron desde la mesa política.

Con la incorporación del resto de los ministros, Karina Milei y Santilli buscan unificar criterios y coordinar la agenda de gestión y comunicación. El Gobierno cedió la estrategia comunicacional al tener que responder durante meses al escándalo por la causa judicial que derivó en la salida del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según informaron fuentes de la mesa política del Gobierno, con Sturzenegger debatieron "el cronograma de los proyectos de ley en los que trabaja su equipo" y se definió que la primera de las iniciativas será referida al mercado de capitales.

"Las iniciativas de desregulación constituyen un pilar fundamental del proceso de crecimiento económico que atraviesa el país", confirmaron fuentes oficiales del encuentro.

También "se repasaron los proyectos de ley ya ingresados al Congreso y se trabajó en el ordenamiento del calendario legislativo para el tratamiento de todas las iniciativas oficiales".

En declaraciones a periodistas en el Congreso, Bullrich dijo que la reunión "fue muy buena" y que acordaron "reordenar la agenda de reformas estructurales, educativas y sociales que ya se van a dar a conocer".

La jefa del bloque de senadores de LLA relativizó el traspié de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, y dijo que "los proyectos se presentan, se debaten, se pueden aprobar o no" y que eso "es parte de la democracia".

Por su parte, "el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un abordaje de la situación económica y de las principales variables e indicadores", indicaron las fuentes sin mayores detalles.

El jefe de Gabinete, en tanto, realizó un análisis de las distintas reuniones y conversaciones con gobernadores y anticipó que este miércoles participará de un encuentro en Misiones en el marco del Consejo del Norte Grande, junto a mandatarios de la región.

Santilli y Caputo viajarán el viernes a Catamarca para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Elías Suárez, de Santiago del Estero, con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

La reforma al Banco Central entre las prioridades del Gobierno

En la agenda figura como prioridad debatir entre esta semana y la próxima el dictamen de comisiones del proyecto de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, y los proyectos de Inocencia Fiscal II y Zonas Frías, que modifica el régimen de subsidios a la energía en el interior del país.

El presidente de Diputados, Martín Menem convocó para este miércoles a las 15 a una segunda reunión de las comisiones de Finanzas y Presupuesto para seguir el debate de la reforma del Banco Central, anunciada hace dos semanas por el presidente Javier Milei en cadena nacional.

La primera reunión de esa comisión fue el pasado miércoles 5 de agosto, cuando se presentó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para defender el proyecto que busca " eliminar el financiamiento" de la autoridad monetaria al Tesoro Nacional y concentrar su objetivo en "preservar el valor de la moneda".

Santilli se muestra en cumbre con gobernadores del Norte Grande

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, continuará por su parte con las negociaciones con gobernadores aliados en busca de apoyo para los proyectos económicos y de desregulación que espera sancionar el Gobierno en el Congreso.

Este miércoles, Santilli participará en Posadas de una nueva reunión del Consejo Regional del Norte Grande, junto a los 10 gobernadores de las provincias que integran la región y que suelen apoyar la mayoría de los proyectos del Gobierno.

El jefe de ministros de Milei se volverá a ver con varios de los gobernadores aliados que la semana pasada, pese a las negociaciones previas, le quitaron el apoyo a los proyectos de extranjerización de tierras rurales y de la ley de manejo del fuego, a través de los senadores que les responden en el Congreso.

Se trata de Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Sadir (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Según informaron desde el entorno de Santilli, "durante el encuentro, las autoridades abordarán los principales asuntos de interés para la región y la agenda compartida entre la Nación y las provincias".