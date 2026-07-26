Milei prometió avanzar contra las retenciones tras el reclamo del campo: "Estamos en camino de liberarlos por completo"

Milei destacó la eliminación del cepo: “Le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos”

Durante su discurso en La Rural, Milei destacó la eliminación del cepo cambiario y aseguró que esa medida tuvo un impacto directo sobre los ingresos del sector agropecuario.

“Eliminamos el cepo cambiario. No es un tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos. Vaya que es bueno eliminarlo”, sostuvo.

Además, el mandatario destacó la reducción de aranceles para insumos y maquinaria y la apertura de nuevos mercados. En ese sentido, aseguró que las medidas implementadas durante su gestión permitieron comenzar una nueva etapa para el sector. “Se viene un campo radicalmente distinto”, anticipó Milei.

También se encontraban en el lugar el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros de Economía, Luis Caputo, y Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. En palco se encontraban la senadora Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros funcionarios y legisladores.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. (Foto: captura)

El Presidente también cuestionó las políticas aplicadas por gobiernos anteriores y sostuvo que durante años el sector agropecuario fue perjudicado por distintas medidas.

“Se lo atacó con cepos y otras medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, Milei sostuvo que las críticas al sector agropecuario afectan a una parte fundamental de la economía argentina: “Cuando se cuestiona al campo no se ataca un sector, sino el cimiento sobre el que se sentaron las bases de esta Nación”.

Nicolás Pino reclamó el fin de las retenciones: “Deben dejar de existir, por ley y para siempre”

Antes del discurso presidencial, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, abrió el acto central de la Exposición Rural con un fuerte mensaje dirigido al Gobierno y volvió a reclamar por la eliminación definitiva de las retenciones al campo.

“Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente: las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”, afirmó Pino.

En ese sentido, el dirigente pidió a los distintos gobiernos que confíen en el sector agropecuario y sostuvo: “El campo nunca los va a dejar de a pie”.

Pino también cuestionó el esquema de derechos de exportación y lo calificó como un “régimen confiscatorio”. Según explicó, desde 2002 el campo aportó 215.000 millones de dólares al Estado a través de este impuesto.

Además, destacó que durante la actual gestión se redujo el monto de las retenciones y aseguró que los productores reinvirtieron unos 6.000 millones de dólares que dejaron de ser confiscados. Según señaló, esos recursos fueron destinados a genética, pasturas, maquinaria y otras mejoras.

El titular de la Sociedad Rural sostuvo que esas inversiones permitieron impulsar el empleo rural y la producción agropecuaria. En su discurso, destacó el crecimiento de la producción de carnes, huevos y miel, además de una cosecha de maíz 34% superior, una producción de girasol que duplicó los registros anteriores y un récord de 30 millones de toneladas de trigo.

El reclamo de Pino por el futuro de las retenciones quedó planteado antes de la intervención de Milei, quien durante su discurso aseguró que el Gobierno avanza hacia una mayor liberación del sector y anticipó que “se viene un campo radicalmente distinto”.