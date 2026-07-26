Bullrich respaldó una nueva ley de propiedad privada y pidió avanzar hacia retenciones cero

"Queremos una ley de propiedad privada que garantice que vaya contra las usurpaciones, que son permanentes tanto en territorios agrícolas como en territorios urbanos, y que permita que el valor de la tierra sea razonable, como en cualquier parte del mundo", afirmó.

La legisladora también cuestionó la denominada Ley de Tierras impulsada durante el kirchnerismo y responsabilizó a esa normativa por una supuesta pérdida de valor de los campos argentinos.

"Desde la ley de Máximo Kirchner hemos perdido un 233% del valor de nuestra tierra. Lo queremos recuperar porque la tierra tiene que valer más de lo que vale. Esa ley fue un verdadero desastre", señaló.

Milei prometió avanzar contra las retenciones tras el reclamo del campo: "Estamos en camino de liberarlos por completo" (Foto: captura)

La comparación del valor de la tierra argentina

Para respaldar su postura, Bullrich comparó la evolución del precio de las hectáreas argentinas con otras zonas productivas internacionales.

"En el mismo momento una hectárea valía lo mismo en la zona núcleo argentina que en Ontario. Hoy nosotros aumentamos el valor apenas un 25%, mientras ellos crecieron un 250%. Con esta ley nuestro valor va a avanzar", afirmó.

La senadora sostuvo que una mayor protección de la propiedad privada y reglas claras para las inversiones permitirían recuperar el atractivo del mercado agropecuario argentino.

Bullrich volvió a pedir retenciones cero

Durante su visita a La Rural, Bullrich también fue consultada sobre la posibilidad de eliminar definitivamente los derechos de exportación que pesan sobre el campo.

"Retenciones cero es posible", respondió la senadora, reafirmando una de las principales demandas del sector agropecuario.

El reclamo por la eliminación de las retenciones volvió a estar en el centro de la agenda durante la Exposición Rural, donde dirigentes del campo plantearon la necesidad de reducir la presión impositiva para impulsar la producción y las exportaciones.