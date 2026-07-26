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Bullrich respaldó una nueva ley de propiedad privada y pidió avanzar hacia retenciones cero

La senadora nacional de La Libertad Avanza defendió un proyecto para reforzar la protección de la propiedad privada y cuestionó la legislación impulsada durante el kirchnerismo. Además, aseguró que el Gobierno debe avanzar hacia la eliminación de los derechos de exportación al campo.

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Bullrich respaldó una nueva ley de propiedad privada y pidió avanzar hacia retenciones cero

Bullrich respaldó una nueva ley de propiedad privada y pidió avanzar hacia retenciones cero

La senadora nacional Patricia Bullrich respaldó una serie de reformas impulsadas por el oficialismo para fortalecer la protección de la propiedad privada, mejorar la competitividad del sector agropecuario y reforzar los controles en las fronteras. Además, ratificó su postura a favor de avanzar hacia la eliminación de los derechos de exportación.

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En la previa de la inauguración oficial de la 138.ª Exposición Rural de Palermo, Bullrich destacó el rol del campo en la economía argentina y aseguró que el sector es "el lugar de mayor producción de dólares del país".

"Tenemos que darle a la producción agropecuaria un marco de seguridad y previsibilidad para que quienes invierten puedan hacerlo con tranquilidad", sostuvo la senadora al arribar al predio de Palermo.

Bullrich defendió una ley contra las usurpaciones

Uno de los ejes de su discurso fue el proyecto de ley de propiedad privada que impulsa junto al oficialismo. Según explicó, la iniciativa busca reforzar las garantías sobre los bienes y avanzar contra las ocupaciones ilegales de terrenos tanto en áreas rurales como urbanas.

"Queremos una ley de propiedad privada que garantice que vaya contra las usurpaciones, que son permanentes tanto en territorios agrícolas como en territorios urbanos, y que permita que el valor de la tierra sea razonable, como en cualquier parte del mundo", afirmó.

La legisladora también cuestionó la denominada Ley de Tierras impulsada durante el kirchnerismo y responsabilizó a esa normativa por una supuesta pérdida de valor de los campos argentinos.

"Desde la ley de Máximo Kirchner hemos perdido un 233% del valor de nuestra tierra. Lo queremos recuperar porque la tierra tiene que valer más de lo que vale. Esa ley fue un verdadero desastre", señaló.

Milei prometi&oacute; avanzar contra las retenciones tras el reclamo del campo: "Estamos en camino de liberarlos por completo" (Foto: captura)

Milei prometió avanzar contra las retenciones tras el reclamo del campo: "Estamos en camino de liberarlos por completo" (Foto: captura)

La comparación del valor de la tierra argentina

Para respaldar su postura, Bullrich comparó la evolución del precio de las hectáreas argentinas con otras zonas productivas internacionales.

"En el mismo momento una hectárea valía lo mismo en la zona núcleo argentina que en Ontario. Hoy nosotros aumentamos el valor apenas un 25%, mientras ellos crecieron un 250%. Con esta ley nuestro valor va a avanzar", afirmó.

La senadora sostuvo que una mayor protección de la propiedad privada y reglas claras para las inversiones permitirían recuperar el atractivo del mercado agropecuario argentino.

Bullrich volvió a pedir retenciones cero

Durante su visita a La Rural, Bullrich también fue consultada sobre la posibilidad de eliminar definitivamente los derechos de exportación que pesan sobre el campo.

"Retenciones cero es posible", respondió la senadora, reafirmando una de las principales demandas del sector agropecuario.

El reclamo por la eliminación de las retenciones volvió a estar en el centro de la agenda durante la Exposición Rural, donde dirigentes del campo plantearon la necesidad de reducir la presión impositiva para impulsar la producción y las exportaciones.

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