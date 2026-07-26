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El Polaco mostró la foto de su impactante cambio físico: qué dijeron Barby Silenzi y Valeria Aquino

El Polaco sacudió las redes con una imagen de su renovada figura y motivó los comentarios de su actual pareja, Barby Silenzi, y su ex, Valeria Aquino.

26 jul 2026, 12:50
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El Polaco mostró la foto de su impactante cambio físico: qué dijeron Barby Silenzi y Valeria Aquino

El Polaco mostró la foto de su impactante cambio físico: qué dijeron Barby Silenzi y Valeria Aquino

El Polaco mostró la foto de su impactante cambio físico: qué dijeron Barby Silenzi y Valeria Aquino

El Polaco mostró la foto de su impactante cambio físico: qué dijeron Barby Silenzi y Valeria Aquino

El Polaco sacudió las redes sociales al subir una imagen con su renovado físico que causó un enorme revuelo y motivó entre tantas reacciones los comentarios de Barby Silenzi, actual pareja, y su ex, Valeria Aquino.

El cantante de cumbia se sacó una selfie frente al espejo posando sin remera con su cuerpo tatuado por completo y agradeciendo a su entrenadora personal y especialista en nutrición deportiva.

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"De a poquito llegando a la meta…", indicó el cantante de cumbia mostrando su trabajado físico en el gimnasio y enfocado en el entrenamiento, lo que derivó en una catarata de comentarios de sus fans virtuales a puro elogio.

Barby Silenzi, pareja de El Polaco, comentó junto al emoji de una llama de fuego: "Ah bueno". Mientras que otras usuarias la felicitaron: "Qué bien comes mujer", "Barby amé tu reacción", indicaron.

En tanto, el mensaje que más llamó la atención en la publicación en Instagram y que incluso derivó en algunas críticas fue el de Valeria Aquino, ex del cantante y madre de su hija Alma.

"¿Qué estás comiendo, atún? Jajajajaja“, comentó en tono de humor. Sin embargo, mientras algunos bancaron su comentario, otros de los fans de El Polaco no tomaron a bien su intervención virtual y la cuestionaron por sus palabras que no pasaron desapercibidas.

“No podés ser tan desubicada”, “Se come un mujerón”, “¿Hace falta que le comente?”, observaron algunos usuarios.

Barby Silenzi habló de su presente con El Polaco y confirmó cuántas crisis tuvieron

Tras la visita de El Polaco al programa Otro Día Perdido (El Trece), Barby Silenzi dialogó en exclusiva con PrimiciasYa y dio detalles de su actual vínculo con el cantante.

"Sólo nos separamos dos veces y en distintos años. Creo que la primera vez fue en 2022, que duró un mes, y la segunda el año pasado, por dos meses. No es para nada minuto a minuto (como dijo El Polaco con humor en la entrevista con Mario Pergolini), eso es más un chiste", admitió la bailarina.

Y cerró sobre el buen presente que viven juntos: "Pero está todo bien y como dijo él nos seguimos eligiendo y tenemos una familia hermosa con nuestras hijas a las que amamos con locura y todo eso es más fuerte que cualquier pelea".

     

 

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