Mirtha Legrand habló de la muerte de Ernestina Pais y reveló qué vínculo tenían

Mirtha Legrand recibió en su mesa de La noche de Mirtha (El Trece) a José María Muscari y una de las preguntas fue referida a la muerte de Ernestina Pais, ocurrida el 26 de junio.
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Ante la visita de José María Muscari a su programa, la conductora Mirtha Legrand se refirió a la trágica muerte de Ernestina Pais ocurrida hace un mes.
Mirtha Legrand recibió en su mesa de La noche de Mirtha (El Trece) a José María Muscari y una de las preguntas fue referida a la muerte de Ernestina Pais, ocurrida el 26 de junio.
La conductora mostró su dolor ante la trágica muerte de la actriz, quien fue embestida por una formación del Tren de la Costa cuando cruzó con su auto con la barrera baja en San Isidro.
”Muscari, pasaste momentos duros, ¿no? Ay, pobrecita. Vos sabés que yo no era amiga de ella. No, no intimaba, no nos veíamos, pero le tenía mucha simpatía“, reconoció la conductora al director teatral sobre el vínculo que tenía con Ernestina Pais.
Y Muscari comentó conmovido cuando se decidió a convocarla para la obra El divorcio del año: “Yo la quería mucho. De hecho, acá, justamente en una cena tuya compartimos. Yo ya la conocía porque la había dirigido hace varios años. Ella vino acá a contar de su internación, de lo bien que estaba. Y salí de acá y le mandé un mensaje a Carlos y a Tomás, los productores. Y dije: Qué bueno que la obra hable de salud mental y qué buen momento está Ernestina, si les gustaba para el personaje. Enseguida les gustó y la llamamos. Y la verdad que fue un proyecto hermoso".
En ese sentido, el director remarcó el profesionalismo de Ernestina Pais y en qué momento se encontraba: "Ella estuvo genial arriba y abajo del escenario. El teatro es un sacerdocio, o sea, no se puede hacer si uno está desmedido. Ernestina cumplió muy bien todo el proceso de ensayos, todas las funciones, toda la gira, fue casi un año de trabajo ininterrumpido”.
Y sobre el fatal accidente, José María Muscari comentó: "Es muy triste aceptarlo pero es una tragedia. Ella no estaba apurada para nada, el accidente fue a las 7 y media de la tarde y la función era a las 9, ella estaba a diez minutos del teatro. Era la primera que llegaba al teatro es una zona que lamentablemente suelen hacer eso (pasar la barrera baja)".
"Viene silencioso el tren ahí", observó Mirtha Legrand sobre la zona donde ocurrió el accidente. "De hecho en el video de la situación hay un auto que 20 segundos antes hace lo mismo y pasa", sumó Muscari.
José María Muscari confirmó además que decidió levantar las fuciones de la obra El divorcio del año, donde Ernestina Pais era una de las protagonistas.
“Decidimos levantarla. No va a continuar, siento que ya está, que hay algo que terminó”, aseguró el dramaturgo tras la muerte de la actriz. Y Mirtha Legrand apoyó esa decisión: “¿Querés que te diga? Hicieron bien”.
Y en cuanto a la conmoción que generó su partida y las muestas de afecto hacia Ernestina Pais, Muscari remarcó: “Yo creo que ella no sabía que era tan querida. Incluso creo que no sabía cuánto la queríamos todos los que la rodeábamos. Ahora que no está me doy cuenta de lo profundo que era el afecto que yo tenía por ella”, concluyó.