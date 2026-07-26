Mirtha Legrand habló de la muerte de Ernestina Pais y reveló qué vínculo tenían

En ese sentido, el director remarcó el profesionalismo de Ernestina Pais y en qué momento se encontraba: "Ella estuvo genial arriba y abajo del escenario. El teatro es un sacerdocio, o sea, no se puede hacer si uno está desmedido. Ernestina cumplió muy bien todo el proceso de ensayos, todas las funciones, toda la gira, fue casi un año de trabajo ininterrumpido”.

Y sobre el fatal accidente, José María Muscari comentó: "Es muy triste aceptarlo pero es una tragedia. Ella no estaba apurada para nada, el accidente fue a las 7 y media de la tarde y la función era a las 9, ella estaba a diez minutos del teatro. Era la primera que llegaba al teatro es una zona que lamentablemente suelen hacer eso (pasar la barrera baja)".

"Viene silencioso el tren ahí", observó Mirtha Legrand sobre la zona donde ocurrió el accidente. "De hecho en el video de la situación hay un auto que 20 segundos antes hace lo mismo y pasa", sumó Muscari.

La decisión de José María Muscari con la obra que protagonizaba Ernestina Pais

José María Muscari confirmó además que decidió levantar las fuciones de la obra El divorcio del año, donde Ernestina Pais era una de las protagonistas.

“Decidimos levantarla. No va a continuar, siento que ya está, que hay algo que terminó”, aseguró el dramaturgo tras la muerte de la actriz. Y Mirtha Legrand apoyó esa decisión: “¿Querés que te diga? Hicieron bien”.

Y en cuanto a la conmoción que generó su partida y las muestas de afecto hacia Ernestina Pais, Muscari remarcó: “Yo creo que ella no sabía que era tan querida. Incluso creo que no sabía cuánto la queríamos todos los que la rodeábamos. Ahora que no está me doy cuenta de lo profundo que era el afecto que yo tenía por ella”, concluyó.