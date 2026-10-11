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A poco de su visita papal

"Toda la Argentina acompaña": las palabras de Milei al papa León XIV tras conocer el anuncio de su operación

A través de sus redes sociales, el Presidente expresó su afecto por el Pontífice, quien tiene previsto llegar a la Argentina el próximo 8 de noviembre. Qué es un nódulo pulmonar, cuáles son sus posibles causas y cómo se diagnostica.

Javier Milei le envió un mensaje al papa León XIV. (Foto: archivo)

Javier Milei le envió un mensaje al papa León XIV. (Foto: archivo)

El presidente Javier Milei expresó su apoyo al papa León XIV después de que el Santo Pontífice anunciara que será sometido a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo en uno de sus pulmones. A través de sus redes sociales, el mandatario argentino le dedicó un mensaje de afecto y le deseó una pronta recuperación.

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La publicación se conoció este domingo, luego de que el jefe de la Iglesia Católica informara que deberá someterse a una operación en los próximos días. La noticia generó preocupación por su estado de salud, especialmente ante la proximidad de su gira internacional por Latinoamérica.

Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido”, escribió Milei en su cuenta oficial de X, donde también etiquetó al perfil del Pontífice.

Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, sostuvo.

Milei completó su mensaje con una referencia al papel del Pontífice al frente de la Iglesia católica. “Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”, manifestó.

Qué se sabe sobre la operación del papa León XIV

El papa León XIV anunció que deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. El hallazgo se produjo de manera temprana y la operación está prevista para los próximos días.

La intervención requeriría un período de internación de aproximadamente una semana, aunque la evolución del Santo Pontífice dependerá de los resultados del procedimiento y de las indicaciones médicas.

Qué es un nódulo pulmonar

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión o masa de tejido que puede aparecer en uno de los pulmones y que suele detectarse mediante estudios por imágenes. Su presencia no significa necesariamente que exista un cáncer. En muchos casos, estos nódulos son benignos y pueden estar relacionados con procesos inflamatorios, infecciones anteriores u otras alteraciones del tejido pulmonar.

Sin embargo, algunas lesiones requieren estudios adicionales para determinar su naturaleza. Entre los factores que los médicos consideran para evaluar un nódulo se encuentran su tamaño, forma, evolución y las características observadas en las imágenes, además de los antecedentes clínicos de cada paciente.

La operación del Papa genera interrogantes sobre su viaje a la Argentina

La intervención quirúrgica fue anunciada a pocas semanas de una visita internacional especialmente importante para América Latina. León XIV tiene previsto viajar a Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre, en una gira pastoral que incluirá encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia y fieles de los tres países.

Sin embargo, hasta el momento no se anunció una suspensión ni una modificación oficial del viaje. De hecho, durante el mismo encuentro en el que comunicó su situación médica, el Papa hizo referencia a su próxima visita a Perú.

Al saludar a los fieles peruanos que participaban de una procesión en la plaza de San Pedro, agradeció las oraciones por el viaje pastoral. El gesto fue interpretado como una señal de su intención de mantener la agenda prevista, aunque cualquier decisión dependerá de la evolución de su recuperación.

En pocas palabras

  • Milei al Papa: El Presidente Javier Milei envió un mensaje de apoyo y buenos deseos al papa León XIV tras anunciar una operación de pulmón.
  • Salud del Pontífice: El Santo Pontífice será intervenido quirúrgicamente para extirpar un nódulo detectado en un pulmón, con un pronóstico inicial favorable.
  • Gira Latinoamericana: La operación genera interrogantes sobre la próxima visita del Papa a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre, aunque no hay cambios oficiales confirmados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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