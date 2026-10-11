"Toda la Argentina acompaña": las palabras de Milei al papa León XIV tras conocer el anuncio de su operación

Milei completó su mensaje con una referencia al papel del Pontífice al frente de la Iglesia católica. “Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”, manifestó.

Qué se sabe sobre la operación del papa León XIV

El papa León XIV anunció que deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. El hallazgo se produjo de manera temprana y la operación está prevista para los próximos días.

La intervención requeriría un período de internación de aproximadamente una semana, aunque la evolución del Santo Pontífice dependerá de los resultados del procedimiento y de las indicaciones médicas.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

Qué es un nódulo pulmonar

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión o masa de tejido que puede aparecer en uno de los pulmones y que suele detectarse mediante estudios por imágenes. Su presencia no significa necesariamente que exista un cáncer. En muchos casos, estos nódulos son benignos y pueden estar relacionados con procesos inflamatorios, infecciones anteriores u otras alteraciones del tejido pulmonar.

Sin embargo, algunas lesiones requieren estudios adicionales para determinar su naturaleza. Entre los factores que los médicos consideran para evaluar un nódulo se encuentran su tamaño, forma, evolución y las características observadas en las imágenes, además de los antecedentes clínicos de cada paciente.

La operación del Papa genera interrogantes sobre su viaje a la Argentina

La intervención quirúrgica fue anunciada a pocas semanas de una visita internacional especialmente importante para América Latina. León XIV tiene previsto viajar a Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre, en una gira pastoral que incluirá encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia y fieles de los tres países.

Sin embargo, hasta el momento no se anunció una suspensión ni una modificación oficial del viaje. De hecho, durante el mismo encuentro en el que comunicó su situación médica, el Papa hizo referencia a su próxima visita a Perú.

Al saludar a los fieles peruanos que participaban de una procesión en la plaza de San Pedro, agradeció las oraciones por el viaje pastoral. El gesto fue interpretado como una señal de su intención de mantener la agenda prevista, aunque cualquier decisión dependerá de la evolución de su recuperación.