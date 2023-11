Milei y Macri recompusieron las tensiones entre los libertarios y PRO por el manejo de los fiscales y las boletas

Macri también garantizó el financiamiento para la última parte del operativo de fiscalización. “Fue una charla muy buena y además hubo llamados, reuniones, para cerrar filas y abroquelarse bien”, señaló una alta fuente libertaria.

“Los equipos terminaron de barrer y mirar escuela por escuela y mesa por mesa, con mucho duplicado. La cosa está bien cerradita a nivel territorio y cúpulas. Se explicaron todas las cosas a Macri y entendió y dijo que sigamos todos para adelante”, dijo un allegado a Milei.

El PRO amenazó con retirarse del apoyo a Milei por las tensiones

La fiscalización es el centro de las preocupaciones de libertarios y macristas: presumen que el aparato peronista del candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, podría apelar a maniobras de fraude. En una elección ajustada, dos o tres puntos porcentuales pueden ser la clave del triunfo o de la derrota por la presidencia.

macri-bullrich-milei.jpg Macri dijo que, junto con Bullrich, le trasladaron un apoyo incondicional a Milei y que no hablaron de futuros cargos en un eventual gabinete (Foto: archivo).

Según fuentes consultadas, la tensión llego al punto de que los dirigentes del PRO habían amenazado con retirarse de la campaña para aportar fiscales en apoyo a Milei. Y esta información, presumen, había llegado a oídos de Massa. Fue por eso que durante el debate presidencial en la Facultad de Derecho, este domingo, Massa le dijo dos veces a Milei en forma enigmática “tus socios te abandonaron”.

Todos suponían que era porque no habían asistido al debate, pero La Libertad Avanza no los había invitado. Hasta el acuerdo Macri-Milei de este lunes, todo era conflicto. “Estamos padeciendo al PRO, porque consideran que son geniales en la fiscalización y no son tan buenos. En realidad, no cubren todo el país”, dijo a A24.com una alta fuente de la coordinación de la fiscalización libertaria. Desde uno y otro bando admitían ruidos internos cada vez más intensos.

El equipo de fiscalización de Milei, en la mira de los macristas

Señaló que el fuerte de Juntos por el Cambio eran los fiscales de la UCR, que esta vez no fiscalizarán para Milei. El coordinador general de fiscalización de Milei es Guillermo Ferraro, el eventual ministro de Infraestructura si éste gana el balotaje del domingo próximo.

En la provincia de Buenos Aires el coordinador es Sebastián Pareja. Ferraro tiene el aval de Milei por ser de los más operativos y el apoyo de Guillermo Francos y de Nicolás Posse. Ferraro, Francos y Posse están vinculados a Milei a través del Grupo Eurnekián y de Aeropuertos Argentina 2000. Son el grupo corporativo.

Por encima de ellos, la conducción es de Karina Milei, la hermana del candidato presidencial, y el que resultó desplazado fue Carlos Kikuchi, senador bonaerense electo, que en la última reunión de legisladores se enfrentó con Lisandro Catalán, mano derecha de Francos. Discutieron por la participación de los dirigentes del interior frente al avance de los “corporativos” de Milei.

Entre los libertarios aseguran que una de las quejas por la falta de fiscales era que en el balotaje todos serán voluntarios mientras que el 22 de octubre eran pagos porque los dirigentes del interior con territorio los habían financiado. Ahora esos mismos dirigentes no tienen recursos.

“En las PASO nos cuidó la boleta el peronismo porque había un acuerdo, pero en la elección general el peronismo nos fue a la yugular”, dijo a A24.com una fuente libertaria. Una de las cosas que Macri le garantizó en la charla telefónica de este lunes a Milei es que había conseguido el financiamiento para la fiscalización, porque en La Libertad Avanza habían comenzado a escasear los recursos. Posiblemente, eso destrabó los recelos que entre libertarios y macristas existían.

El delegado de Macri para la fiscalización es el empresario Eduardo Bastitta, que tiene el apoyo de Guillermo Dietrich y de José Torello, dos manos derechas del ex presidente y flamante candidato a vicepresidente primero del Club Atlético Boca Juniors. También aporta un equipo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, junto a la dirigente macrista Paula Bertol y expertos en materia de fiscalización bullrichista, Carlos Decker y Daniel Barberis.

Los macristas le reprochaban a los libertarios falta de apertura. “Ferraro no quiere que intervenga el PRO, porque dice que la fiscalización de octubre salió bien y que está todo encaminado y muy bien. Guillo Dietrich dijo que si Ferraro no colabora él se va de la fiscalización”, dijo un dirigente vinculado al PRO. En concreto, se quejaban de que Ferraro no les pasaba la información de dónde había que fiscalizar.

Pocas horas antes del debate presidencial entre Milei y Massa, Macri tuvo una reunión por zoom con Bastitta, Dietrich, Torello y otros dirigentes en la que hubo pedidos encarecidos a Macri para que interviniera ante Milei porque no encontraban manera de resolver el conflicto. “Macri va a hablar directamente con Javier después del debate presidencial”, señalaron en el PRO en la tarde del domingo.

Criticas cruzadas entre libertarios y macristas, antes del acuerdo

“Nosotros tenemos los fiscales y los voluntarios, pero si no nos abren el mapeo de las escuelas y los territorios, donde tienen y no tienen fiscales, no podemos hacer nada. Y Ferraro dice que no lo necesitan, pero lo necesitan”, señalaba un dirigente de los que intervenía en el operativo.

Del lado de La Libertad Avanza señalaban a A24.com, en tanto, que “en el PRO están todos peleados entre ellos y no pueden coordinar entre ellos; Bastitta dijo que era coordinador general puesto por Macri, pero Ferraro le dijo que el coordinador era él, porque Milei lo puso y esto es La Libertad Avanza, no el PRO”.

Por esas discusiones, acusaron a Bastitta de atrasar todo el operativo unos diez días y a Dietrich de aparecer una sola vez y luego delegar a una mujer de su confianza. Dietrich se hizo fuerte en las oficinas macristas de Libertador 7200.

Finalmente, el operativo se empezó a encaminar ayer luego de las dos charlas de Macri y Milei y comenzaron a dividirse los territorios en la provincia de Buenos Aires. “Hacemos como un fideicomiso, donde los que están fuertes en una zona fiscalizan y los que somos fuertes en otra fiscalizamos, nos dividimos por escuelas y por municipios”, dijo una fuente.

Este operativo, de todos modos, no está terminado y los dirigentes de uno y otro partido aseguran que hasta el sábado próximo continuará el reparto de fiscales mesa por mesa y escuela por escuela.

La otra pelea, por la cantidad de boletas en las urnas

El segundo conflicto surgió este domingo por la tarde con el comunicado de la Junta Nacional Electoral de la provincia de Buenos Aires que anunció que La Libertad Avanza había enviado las urnas a las escuelas de la provincia con sólo el 25% de las boletas del padrón de cada urna, de 350 electores. Esto era aproximadamente 80 boletas por urna.

“Esto nunca se hizo así. Es una burrada porque en un balotaje te tienen que votar al menos la mitad más uno en cada urna y no tenemos más que el 25%”, dijo un operador libertario en conexión con sus pares del PRO. Los dardos internos iban para Ferraro y Pareja, pero al poco tiempo ellos aclararon que esa cantidad es para comenzar el comicio.

urnas.jpeg

Los libertarios señalaban que en las PASO de agosto y en las generales de octubre el operativo de reparto de urnas y boletas lo había hecho Fabian Luayza, diputado provincial electo. Pero Luayza firmó un documento la semana última en el que criticó el acuerdo con Macri y ahora nadie sabe si seguirá en La Libertad Avanza. Luayza preside el Partido Union Celeste y Blanco y era funcionario de Axel Kicillof hasta febrero último en la cartera de Educación.

La reducción de boletas por cada urna fue ordenada por Milei

“La reducción de boletas fue ordenada por Milei para que no nos roben las boletas como en las elecciones generales de octubre. Cada fiscal llevará las boletas y en algunas escuelas se agregarán boletas en la primera, tercera y octava sección electoral”, dijo un vocero del candidato. Es decir que los fiscales deberán llevar 350 boletas adicionales, lo que equivale a un padrón por mesa, para reponer boletas.

“Pero esto se puede hacer en elecciones de gobernador, diputados y concejales, donde hay toda una estructura de fiscales, pero en esta elección solo se vota presidente y te pueden faltar fiscales, ahí te roban las elecciones”, señalaban algunos dirigentes preocupados de PRO.

Sin embargo, en las últimas horas se pusieron de acuerdo en coordinar para que no falten fiscales en las mesas en ningún territorio del país. Se imprimieron 150 millones de boletas de Milei, unos cuatro padrones. “Asi que boletas hay, nosotros teníamos que entregar hasta 350 por mesa, pero entregamos 100 para prevenir el robo y rotura de boletas”, dijo una alta fuente de la coordinación libertaria.

“El resto las reponemos con nuestros propios fiscales y cada uno llevará un padrón, además la Justicia tiene en cada escuela un repuesto y ademas hay dos instancias más para que no falten boletas”, agregó el dirigente directamente vinculado a la operación de reparto de boletas, cuando toda la tensión había cedido por la charla de los dos líderes.