Nico Riera habló de su peor experiencia con una ex y lanzó una fuerte acusación: "Me cortó el laburo"

¿Quién es la pareja actual de Nacho Riera?

Desde julio de 2023, Nico Riera está en pareja con Thelma Fardín, con quien lleva más de dos años de relación y convivencia.

Ambos se conocieron trabajando en Plagio, la obra teatral de José María Muscari en la que compartían elenco con figuras como Esther Goris e Inés Estévez, y desde entonces se volvieron inseparables.