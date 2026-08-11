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Nico Riera habló de su peor experiencia con una ex y lanzó una fuerte acusación: "Me cortó el laburo"

Nacho Riera contó en Blender una situación que vivió con una ex pareja, a quien decidió no nombrar por tratarse de una figura conocida.

11 ago 2026, 15:10
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Nicolás Riera sorprendió al revelar que atravesó una muy mala experiencia con una de sus exparejas. En Blender, el actor contó una situación que, según descubrió con el tiempo, terminó perjudicándolo laboralmente. "Tengo una mala ex, pero no la voy a nombrar porque es conocida", aseguró.

Luego, explicó de qué se trataba: "Me enteré con el tiempo que le dijo a una producción que si me llamaban para laburar, ella se bajaba. Me cortó el laburo". Según relató, en aquel momento tenía un representante y fue justamente a través de él que se enteró de lo sucedido: "En ese momento tenía representante, se enteró y me lo contó", detalló.

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La confesión la había hecho hace un tiempo, pero recién ahora, tras viralizarse en X, generó repercusión entre los seguidores del actor, que comenzaron a especular sobre la identidad de la expareja en cuestión. En un primer momento, muchos apuntaron hacia la China Suárez, con quien Riera mantuvo un romance durante la etapa en la que ambos trabajaban en Casi Ángeles. Sin embargo, otros usuarios plantearon una teoría diferente y señalaron a Silvina Escudero, con quien salió durante dos años. Por el momento, Riera no reveló el nombre de la mujer y dejó instalada la incógnita entre sus seguidores.

¿Quién es la pareja actual de Nacho Riera?

Desde julio de 2023, Nico Riera está en pareja con Thelma Fardín, con quien lleva más de dos años de relación y convivencia.

Ambos se conocieron trabajando en Plagio, la obra teatral de José María Muscari en la que compartían elenco con figuras como Esther Goris e Inés Estévez, y desde entonces se volvieron inseparables.

     

 

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