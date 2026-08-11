Nico Riera habló de su peor experiencia con una ex y lanzó una fuerte acusación: "Me cortó el laburo"

La confesión la había hecho hace un tiempo, pero recién ahora, tras viralizarse en X, generó repercusión entre los seguidores del actor, que comenzaron a especular sobre la identidad de la expareja en cuestión. En un primer momento, muchos apuntaron hacia la China Suárez, con quien Riera mantuvo un romance durante la etapa en la que ambos trabajaban en Casi Ángeles. Sin embargo, otros usuarios plantearon una teoría diferente y señalaron a Silvina Escudero, con quien salió durante dos años. Por el momento, Riera no reveló el nombre de la mujer y dejó instalada la incógnita entre sus seguidores.