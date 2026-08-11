Alejandro Fantino, devastado por la muerte de su madre: su conmovedor mensaje de despedida

“Gracias por cuidarme cuando papá se iba a la cosecha. Gracias por haberme ayudado cuando te lo pedí. Gracias por la vida que me diste. Gracias por el amor con el que abrazaste a tus nietos que son mis hijos y parte de tu sangre. Gracias por tus sentimientos para con mi familia armada con el amor de mi vida que es Conita. Gracias por decirme siempre cosas lindas de ella cuando estábamos solos. Gracias por los besos a Beltrán y a Nahuel”, expresó.

De esta manera, el conductor también tuvo presentes a su esposa, Coni Mosqueira, y a sus hijos, Beltrán y Nahuel, al recordar el vínculo que su madre mantenía con cada uno de ellos.

Más adelante, Fantino se refirió a la partida de Chita desde una perspectiva profundamente espiritual y buscó transmitir la idea de que, pese a su ausencia física, su presencia continuará acompañando a la familia.

“Se va una mamá al cielo.... pero queda ‘la mamá’ esa que va a seguir cuidándonos espiritualmente siempre. Te vamos a extrañar... pero ya sos parte del espíritu de la Virgen María que es la mamá de todos. Te amo fuerte y sabés que no quedó nada sin decirnos y eso nos hace vibrar con más amor que nunca”, escribió.

En el tramo final de su mensaje, el periodista también recordó a su papá, Jorge, quien murió en 2020. En medio del dolor por la pérdida de su madre, le dedicó unas palabras y le hizo un pedido especial relacionado con su hijo Beltrán.

“Buen viaje... ¡salúdame a papi y decile que a Beltrán lo voy a sacar islero y estrellero como él quería! Y voy a rezar especialmente para que estés con tu papá y tu mamá y converses y te rías con ellos todo lo que no pudiste en este plano. Descansá en paz mamita linda, DE NUEVO GRACIAS POR TODO”, cerró Alejandro Fantino, dejando plasmado el profundo amor y agradecimiento que siente por su mamá.

Cuándo murió el papá de Alejandro Fantino

En medio de la pandemia de coronavirus, Alejandro Fantino atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida. El 24 de junio de 2020, el periodista y conductor sufrió la muerte de su papá, Jorge, quien falleció a los 77 años.

La pérdida ocurrió después de que, días antes, el propio Fantino revelara al aire que su padre se encontraba internado y atravesaba un delicado momento de salud. En aquel entonces, el conductor estaba al frente de Fantino a la tarde, por América TV, y decidió compartir con sus televidentes la situación que estaba viviendo.

Con mucha emoción y cuidando especialmente su intimidad, Alejandro Fantino había explicado: "Quiero mandarle un gran abrazo y un especial agradecimiento -esto es una cuestión personal, a mí no me gusta mezclar las cuestiones personales al aire porque son personales y porque ustedes tienen que saber esa cuestiones que no les interesa- que son de mi vida, y que es casi una falta de respeto que les ande contando cosas mías. Con los quilombos que tienen ustedes con sus vidas en sus casas y lo único que falta es que yo venga a contarles los míos, pero bueno, nada, estoy con mi viejo internado en el hospital Italiano, que está pasando un momento delicado, pero seguramente se va a poner bien".

En ese contexto, el periodista también destacó la atención que había recibido su padre en el Hospital Italiano y remarcó el profesionalismo del personal médico durante aquellos días tan complejos.

"Yo ya había venido al Italiano un par de veces hace mucho tiempo. Lo ves lejos cuando estás en el interior, y sabía que era un súper lugar, con una escuela de medicina tremenda, y no tengo palabras para agradecer cómo laburan ahí. Saquen que laburo en tele, o como muchas veces se dice, que hay discriminación positiva: esto es con todos. Veo cómo tratan a la gente ahí, y además no te conocen porque entrás con barbijo", expresó.

Finalmente, Fantino volvió a manifestar su enorme gratitud hacia la institución y cerró su testimonio con una contundente defensa del hospital: "No tengo palabras de agradecimiento, sinceramente, pase lo que pase, en el sentido de hacia adelante, soy el primer gladiador defensor del Italiano. Si tocan al Italiano, te tiro con un tanque, con un obús 105 milímetros alas frente. Por favor, ya sabía que era así".

Días después de aquellas palabras, la familia de Alejandro Fantino recibió la triste noticia del fallecimiento de Jorge, quien murió a los 77 años durante la pandemia.