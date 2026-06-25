La ONU volvió a pedir que Argentina y el Reino Unido retomen la negociación por las Islas Malvinas

El representante argentino sostuvo además que la resolución vuelve a poner en primer plano la necesidad de reanudar las conversaciones entre ambas partes y consideró que el respaldo expresado por la ONU fortalece la posición diplomática del país.

Un reclamo histórico

A través de un comunicado oficial, la Cancillería destacó el amplio apoyo recibido por la posición argentina y remarcó que el pronunciamiento reafirma el respaldo de la comunidad internacional a la búsqueda de una solución negociada.

La cuestión de las Islas Malvinas integra de manera permanente la agenda del Comité Especial de Descolonización, organismo que en reiteradas oportunidades se pronunció a favor de que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones para resolver la controversia de soberanía.

Para el Gobierno, la nueva resolución constituye una señal política y diplomática relevante, ya que ratifica que la disputa continúa siendo reconocida por las Naciones Unidas como un tema pendiente de resolución.

Desde la Cancillería señalaron que la Argentina mantendrá su política histórica de impulsar una salida negociada en el marco del derecho internacional y reiteraron que el objetivo es alcanzar una solución pacífica, justa y duradera sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Además, sostuvo que "Como Canciller argentino asumo con orgullo y responsabilidad la tarea de representar la voz de un país que aspira a recuperar el pleno ejercicio de su soberanía sobre la totalidad de su territorio".

En la misma línea, remarcó que "La Cuestión Malvinas trasciende gobiernos. La Argentina continuará su camino con firmeza, templanza y una determinación inalterable de alcanzar una solución pacífica y definitiva a esta controversia".

El representante argentino sostuvo además que la resolución vuelve a poner en primer plano la necesidad de reanudar las conversaciones entre ambas partes y consideró que el respaldo expresado por la ONU fortalece la posición diplomática del país.