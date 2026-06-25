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La ONU volvió a pedir que Argentina y el Reino Unido retomen la negociación por las Islas Malvinas

El Comité Especial de Descolonización aprobó una nueva resolución que insta a ambos países a retomar el diálogo para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía. El Gobierno destacó el respaldo internacional al reclamo argentino.

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El canciller Pablo Quirno ratificó el compromiso irrenunciable de la Argentina con la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas. (Foto: archivo)

El canciller Pablo Quirno ratificó el compromiso "irrenunciable" de la Argentina con la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas. (Foto: archivo)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) renovó su respaldo al reclamo argentino por las Islas Malvinas y volvió a instar a la Argentina y al Reino Unido a retomar las negociaciones bilaterales para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.

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La resolución fue aprobada por el Comité Especial de Descolonización de la ONU, que reiteró la necesidad de avanzar en el diálogo entre ambos países de acuerdo con las resoluciones vigentes del organismo internacional sobre la Cuestión Malvinas.

El Comité Especial de Descolonización aprobó una nueva resolución que insta a ambos países a retomar el diálogo para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía. (Foto: archivo)

El Comité Especial de Descolonización aprobó una nueva resolución que insta a ambos países a retomar el diálogo para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía. (Foto: archivo)

Durante la sesión, el canciller Pablo Quirno ratificó el compromiso "irrenunciable" de la Argentina con "la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes territorios que se encuentran ilegalmente ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde 1833".

"La decisión que acabamos de adoptar renueva un llamado que la comunidad internacional sostiene de manera constante desde hace décadas. Un llamado al diálogo, a la negociación y a la búsqueda de una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas", afirmó el funcionario.

El representante argentino sostuvo además que la resolución vuelve a poner en primer plano la necesidad de reanudar las conversaciones entre ambas partes y consideró que el respaldo expresado por la ONU fortalece la posición diplomática del país.

Un reclamo histórico

A través de un comunicado oficial, la Cancillería destacó el amplio apoyo recibido por la posición argentina y remarcó que el pronunciamiento reafirma el respaldo de la comunidad internacional a la búsqueda de una solución negociada.

La cuestión de las Islas Malvinas integra de manera permanente la agenda del Comité Especial de Descolonización, organismo que en reiteradas oportunidades se pronunció a favor de que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones para resolver la controversia de soberanía.

Para el Gobierno, la nueva resolución constituye una señal política y diplomática relevante, ya que ratifica que la disputa continúa siendo reconocida por las Naciones Unidas como un tema pendiente de resolución.

Desde la Cancillería señalaron que la Argentina mantendrá su política histórica de impulsar una salida negociada en el marco del derecho internacional y reiteraron que el objetivo es alcanzar una solución pacífica, justa y duradera sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Además, sostuvo que "Como Canciller argentino asumo con orgullo y responsabilidad la tarea de representar la voz de un país que aspira a recuperar el pleno ejercicio de su soberanía sobre la totalidad de su territorio".

En la misma línea, remarcó que "La Cuestión Malvinas trasciende gobiernos. La Argentina continuará su camino con firmeza, templanza y una determinación inalterable de alcanzar una solución pacífica y definitiva a esta controversia".

El representante argentino sostuvo además que la resolución vuelve a poner en primer plano la necesidad de reanudar las conversaciones entre ambas partes y consideró que el respaldo expresado por la ONU fortalece la posición diplomática del país.

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