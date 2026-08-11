El Gobierno reglamentó el cobro de atención médica a extranjeros en hospitales: cómo funcionará

Qué deberán pagar los extranjeros que no sean residentes

El nuevo procedimiento establece una diferencia entre quienes cuentan con cobertura médica y quienes llegan al país sin un seguro de salud.

Cuando el paciente extranjero no residente tenga una cobertura médica, el establecimiento sanitario podrá reclamar el valor de la atención directamente a la compañía aseguradora.

En caso de que la persona no tenga seguro, deberá afrontar el costo de la prestación antes de recibirla, de acuerdo con el mecanismo que establezca cada hospital.

La resolución apunta a ordenar el proceso administrativo y a que los establecimientos nacionales puedan recuperar los gastos generados por las prestaciones brindadas a este grupo de pacientes.

De todos modos, la aplicación concreta quedará en manos de cada institución, que deberá definir cómo instrumentará el sistema de cobro.

Las emergencias médicas seguirán siendo gratuitas

Uno de los puntos centrales de la reglamentación es que ninguna persona podrá quedar sin atención frente a una emergencia médica por su condición migratoria.

La normativa establece que los casos en los que exista un peligro inmediato para la vida o para funciones vitales deberán ser atendidos sin que puedan interponerse trámites administrativos.

La medida alcanza, entre otras situaciones, a infartos, ACV, traumatismos graves, hemorragias importantes y emergencias obstétricas, pediátricas y neonatales.

La diferencia aparece una vez que el cuadro de urgencia fue controlado. A partir de ese momento, las prácticas y tratamientos que continúen podrán ser cobrados al paciente o a su aseguradora, según corresponda.

Qué pasa con los extranjeros que tienen residencia permanente

La nueva disposición no cambia las condiciones de acceso para los extranjeros con residencia permanente. Quienes tengan esa condición migratoria seguirán accediendo al sistema de salud nacional en las mismas condiciones que los argentinos, siempre que puedan acreditar su residencia mediante el DNI correspondiente.

El nuevo mecanismo está dirigido específicamente a quienes se encuentran en el país como no residentes.

El antecedente: la reforma migratoria impulsada por Milei

La decisión tiene su origen en el DNU 366/2025, mediante el cual el Gobierno modificó distintos aspectos del régimen migratorio argentino.

La reforma incorporó nuevos requisitos para el ingreso al país y estableció cambios vinculados con los distintos tipos de residencia. También contempló la posibilidad de que los hospitales y las universidades nacionales cobren determinadas prestaciones a extranjeros que no tengan residencia.

Sin embargo, mientras el Gobierno avanzó durante este tiempo con distintos planteos relacionados con el arancelamiento universitario, el mecanismo específico para el sistema sanitario todavía no había sido reglamentado. Ahora, el Ministerio de Salud estableció las pautas para ponerlo en funcionamiento.