Nicolás Pino reclamó el fin de las retenciones: "Deben dejar de existir, por ley y para siempre"

Además, destacó que durante la actual gestión se redujo el monto de las retenciones y aseguró que los productores reinvirtieron unos 6.000 millones de dólares que dejaron de ser confiscados. Según señaló, esos recursos fueron destinados a genética, pasturas, maquinaria y otras mejoras.

El titular de la Sociedad Rural sostuvo que esas inversiones permitieron impulsar el empleo rural y la producción agropecuaria. En su discurso, destacó el crecimiento de la producción de carnes, huevos y miel, además de una cosecha de maíz 34% superior, una producción de girasol que duplicó los registros anteriores y un récord de 30 millones de toneladas de trigo.

El reclamo de Pino por el futuro de las retenciones quedó planteado antes de la intervención de Milei, quien durante su discurso aseguró que el Gobierno avanza hacia una mayor liberación del sector y anticipó que “se viene un campo radicalmente distinto”.