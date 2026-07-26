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Nicolás Pino reclamó el fin de las retenciones: "Deben dejar de existir, por ley y para siempre"

El titular de la Sociedad Rural Argentina reclamó que los derechos de exportación sean eliminados “por ley y para siempre” y destacó el impacto de la reducción de retenciones en las inversiones y la producción del sector.

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Nicolás Pino reclamó el fin de las retenciones: Deben dejar de existir, por ley y para siempre
Leé también Javier Milei habla en la Rural y hay expectativa por su discurso
Javier Milei en el acto de la edición 136 de La Rural (Foto: Reuters)

“Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente: las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”, afirmó Pino.

En ese sentido, el dirigente pidió a los distintos gobiernos que confíen en el sector agropecuario y sostuvo: “El campo nunca los va a dejar de a pie”.

Pino también cuestionó el esquema de derechos de exportación y lo calificó como un “régimen confiscatorio”. Según explicó, desde 2002 el campo aportó 215.000 millones de dólares al Estado a través de este impuesto.

Además, destacó que durante la actual gestión se redujo el monto de las retenciones y aseguró que los productores reinvirtieron unos 6.000 millones de dólares que dejaron de ser confiscados. Según señaló, esos recursos fueron destinados a genética, pasturas, maquinaria y otras mejoras.

El titular de la Sociedad Rural sostuvo que esas inversiones permitieron impulsar el empleo rural y la producción agropecuaria. En su discurso, destacó el crecimiento de la producción de carnes, huevos y miel, además de una cosecha de maíz 34% superior, una producción de girasol que duplicó los registros anteriores y un récord de 30 millones de toneladas de trigo.

El reclamo de Pino por el futuro de las retenciones quedó planteado antes de la intervención de Milei, quien durante su discurso aseguró que el Gobierno avanza hacia una mayor liberación del sector y anticipó que “se viene un campo radicalmente distinto”.

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