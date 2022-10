“En lo que compete al Ministerio de Trabajo, un conflicto no puede durar 5 meses. Quizás había que buscar otra veta para resolverlo. No le queremos caer a ningún funcionario, porque también entendemos que hay un sector empresarial que son los verdaderos poderes del país que condicionan, presionan y juegan un papel muy fuerte cuando no hay un Estado que profundiza sus intervenciones”, advirtió el líder sindical.