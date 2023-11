Ordenan la detención de Facundo Albini, un concejal involucrado en el escándalo "Chocolate"

facundo-albini-concejal-de-la-plata-por-el-frente-753GWRZ6XBADVOFDT7WL2DZD6Y.jpg

Asimismo el juez atencio dispuso la detención de Graciela del Carmen Anivarro, Raul Boragina, Marisol Correa, Maria Cecilia D’ Ovidio, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado Teodomiro Falcon Ramirez, Raul Marcelo Falone, Diego Guillermo Koster, Daniel Alfredo Mederos, Sheila Belen Maroni, Sanchez Ricardo Mario, Sosa Ramon Alberto y Valdata Paula Alejandra,

La medida se da a conocer en el primer día hábil posterior al balotaje y cuando se preveía que podían demorarse, en función de planteos de nulidad presentadas por las defensas.

Pericia al celular de Chocolate Rigau

Además, se conoció contenido de la información tras el peritaje realizado al teléfono de Rigau. En uno de los chats con "Facu", quien se supone es Albini, éste le reprocha que le pagaba 200 mil pesos por mes.

"Te llevás 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto y a la amistad que tenemos. No quiero terminar mal con vos, pero no quiero que me tomes por idiota, me estás faltando el respeto a mí", le reprochó el concejal en un mensaje encontrado en ese celular.

Ordenaron reabrir la investigación de "Chocolate" Rigau. (Foto: archivo)

Además, en los varios chats que tuvo Rigau con titulares de las tarjetas sobre la logística de los cobros, se mencionaba a Claudio, quien se presume es Albini, el funcionario de la Legislatura Bonaerense.

Las detenciones de los Albini se suma a la que viene cumpliendo Rigau quien está con prisión preventiva y ahora la fiscalía agravó su acusación por el delito de asociación ilícita.