Pablo Quirno opinó sobre el posible acuerdo entre el Mercosur y la UE: "Estamos cerca, podemos esperar"
Las definiciones del canciller llegaron tras la cumbre realizada en Foz de Iguazú, que marcó el cierre de la presidencia pro témpore de Brasil y el inicio del mandato de Paraguay.
El canciller Pablo Quirno en la cumbre del Mercosur.
El canciller Pablo Quirno afirmó este sábado que la Argentina impulsa una mayor flexibilización dentro del Mercosur para acelerar acuerdos comerciales luego del pacto postergado con la Unión Europea y aseguró: “Es más una pérdida de oportunidades para ellos que para nosotros. Hay un montón de países que quieren cerrar convenios”, y además agregó: "Estamos cerca, podemos esperar". Las definiciones llegaron tras la cumbre realizada en Foz de Iguazú, que marcó el cierre de la presidencia pro témpore de Brasil y el inicio del mandato de Paraguay.
En declaraciones a radio Mitre, Quirno aclaró: “El Mercosur tiene un potencial tremendo, pero hay momentos en los que los tiempos no se adecúan a las necesidades de los países”.
En ese marco, respaldó los cuestionamientos del presidente Javier Milei a la “burocracia del Mercosur” y advirtió que existen trabas intra-bloque que ralentizan negociaciones clave. Como ejemplo, mencionó el acuerdo con la Unión Europea, cuya negociación se extiende desde hace más de 25 años sin una firma definitiva.
Sobre el entendimiento con la Unión Europea, el canciller sostuvo que el acuerdo estuvo en condiciones de firmarse, pero que factores políticos internos del bloque europeo frenaron el avance. Según explicó, la UE solicitó un plazo adicional que ahora apunta a enero para completar sus procesos internos.
“Si después de 26 años podemos esperar unas semanas más, lo haremos, pero la pelota hoy está del lado de Europa”, afirmó Quirno. En ese sentido, remarcó que una nueva postergación implicaría una mayor pérdida de oportunidades para Europa que para el Mercosur, dado el tamaño y el potencial de crecimiento del mercado sudamericano.
El funcionario subrayó que se trata de economías complementarias: Europa necesita energía y productos agrícolas, mientras que el acuerdo permitiría reducir aranceles, mejorar la competitividad y ampliar el comercio bilateral, con beneficios directos para los consumidores de ambos bloques.
Más negociaciones y acuerdos bilaterales
Más allá de la UE, Quirno destacó que el Mercosur mantiene tratativas con Japón, Vietnam, India, Indonesia, Emiratos Árabes, Canadá y el Reino Unido, además de un acuerdo recientemente cerrado con un bloque europeo por fuera de la Unión.
En ese contexto, insistió en la necesidad de habilitar espacios de flexibilidad para avanzar en acuerdos bilaterales cuando los consensos internos del Mercosur retrasan definiciones. “Hay países que quieren firmar con el Mercosur y, si no logramos avanzar, necesitamos mecanismos que nos permitan no perder esas oportunidades”, explicó.
Venezuela y la agenda política regional
En el plano político, el canciller ratificó la posición del Gobierno argentino contra el régimen de Nicolás Maduro, al que volvió a calificar como una dictadura narcoterrorista. Aseguró que existe una mayoría de países del Mercosur que repudia la situación en Venezuela, aunque aclaró que no se trata de una postura formal del bloque en su conjunto.
Quirno recordó que Maduro enfrenta acusaciones judiciales en Estados Unidos, con pedidos de captura vigentes, y destacó el respaldo regional a María Corina Machado en el marco de los reclamos por una normalización democrática.
Avances con Estados Unidos
Por último, el canciller se refirió al estado de la negociación entre Argentina y Estados Unidos por un acuerdo comercial y aseguró que el proceso entró en su recta final. “Está prácticamente cerrado”, sostuvo en la previa de la cumbre, en diálogo con TN.
Recordó que el pasado 13 de noviembre ambos gobiernos comunicaron los principales ejes del Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos, que incluye reducción de aranceles, apertura de mercados agrícolas, inversiones en minerales críticos y estabilización del mercado mundial de la soja. “Somos muy optimistas de que es un acuerdo que se va a firmar prontamente y que va a traer muchísimos beneficios para todos”, concluyó Quirno.