Pablo Quirno opinó sobre el posible acuerdo entre el Mercosur y la UE: "Estamos cerca, podemos esperar"

md (13) Las definiciones del canciller llegaron tras la cumbre realizada en Foz de Iguazú.

“Si después de 26 años podemos esperar unas semanas más, lo haremos, pero la pelota hoy está del lado de Europa”, afirmó Quirno. En ese sentido, remarcó que una nueva postergación implicaría una mayor pérdida de oportunidades para Europa que para el Mercosur, dado el tamaño y el potencial de crecimiento del mercado sudamericano.

El funcionario subrayó que se trata de economías complementarias: Europa necesita energía y productos agrícolas, mientras que el acuerdo permitiría reducir aranceles, mejorar la competitividad y ampliar el comercio bilateral, con beneficios directos para los consumidores de ambos bloques.

Más negociaciones y acuerdos bilaterales

Más allá de la UE, Quirno destacó que el Mercosur mantiene tratativas con Japón, Vietnam, India, Indonesia, Emiratos Árabes, Canadá y el Reino Unido, además de un acuerdo recientemente cerrado con un bloque europeo por fuera de la Unión.

En ese contexto, insistió en la necesidad de habilitar espacios de flexibilidad para avanzar en acuerdos bilaterales cuando los consensos internos del Mercosur retrasan definiciones. “Hay países que quieren firmar con el Mercosur y, si no logramos avanzar, necesitamos mecanismos que nos permitan no perder esas oportunidades”, explicó.

milei El presidente Javier Milei pronunció un contundente discurso.

Venezuela y la agenda política regional

En el plano político, el canciller ratificó la posición del Gobierno argentino contra el régimen de Nicolás Maduro, al que volvió a calificar como una dictadura narcoterrorista. Aseguró que existe una mayoría de países del Mercosur que repudia la situación en Venezuela, aunque aclaró que no se trata de una postura formal del bloque en su conjunto.

Quirno recordó que Maduro enfrenta acusaciones judiciales en Estados Unidos, con pedidos de captura vigentes, y destacó el respaldo regional a María Corina Machado en el marco de los reclamos por una normalización democrática.

milei-mercosur Cumbre del Mercosur 2025.

Avances con Estados Unidos

Por último, el canciller se refirió al estado de la negociación entre Argentina y Estados Unidos por un acuerdo comercial y aseguró que el proceso entró en su recta final. “Está prácticamente cerrado”, sostuvo en la previa de la cumbre, en diálogo con TN.

Recordó que el pasado 13 de noviembre ambos gobiernos comunicaron los principales ejes del Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos, que incluye reducción de aranceles, apertura de mercados agrícolas, inversiones en minerales críticos y estabilización del mercado mundial de la soja. “Somos muy optimistas de que es un acuerdo que se va a firmar prontamente y que va a traer muchísimos beneficios para todos”, concluyó Quirno.