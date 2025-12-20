Flor Vigna rompió en llanto tras pelear con Mica Viciconte en Párense de Manos 3: el video
Flor Vigna y Mica Viciconte recrearon una vieja rivalidad y protagonizaron una reñida pelea en Párense de Manos 3, el evento organizado por Luquitas Rodríguez y sus compañeros de Vorterix de Paren la Mano.
Con el anuncio de la pelea entre Flor Vigna y Mica Viciconte en la tercera de edición de Párense de Manos, muchos de los que crecieron frente al televisor viendo Combate sintieron una inevitable cuota de nostalgia. El enfrentamiento reavivó viejas rivalidades y trasladó al público a aquella etapa en la que ambas se consolidaron como figuras del reality físico.
El evento, realizado este 20 de diciembre, volvió a reunirlas en un escenario diferente, pero atravesado por la historia que comparten, y desde el primer anuncio generó una enorme expectativa. Ya arriba del ring, ambas mostraron entrega y carácter en un combate intenso que se convirtió en uno de los grandes atractivos de la jornada, aunque finalmente fue Flor quien se impuso, sellando una victoria que combinó espectáculo, emoción y una revancha simbólica largamente esperada.
“Es una experiencia única, hermosa, que recomiendo a todos. Gastás toda la energía que tenés, lo disfruté mucho. Feliz”, expresó Mica tras finalizar la pelea.
El momento de las lágrimas llegó cuando la bailarina tomó el micrófono, tras un período marcado por los despectivos comentarios que recibe a diario en las redes sociales.
“Esta hija de p... me dio pelea, eh. Yo muchas veces lo intento, Luquitas, eh, y muchas veces pierdo intentándolo. Se me burlan en internet y nadie sabe qué etiqueta tengo. Un día soy boxeadora, otro cantante. Pero les juro que lo hago con el corazón, disciplina y garra, para merecerme cada meta. Poder ganarlo con una mina tan fuerte como Mica me dan ganas de seguir intentando”.
Entre lágrimas, hizo una petición: “Hoy gané, pero muchas veces pierdo. Por favor, no se burlen cuando ven que pierdo, si ven que soy una loca que sigue intentando”.
Cómo fue la pelea entre Flor Vigna y Mica Viciconte
Flor Vigna ingresó a la cancha de Huracán cantando y realizando una coreografía al igual que cuando ganó en Párense de manos 2 ante Manuela QM. Mica Viciconte, por su parte, lo hizo acompañada por Ezequiel Matthysse, que es cantante además de boxeador, y una bandera que rezaba “trabajo duro y dedicación”.
La pelea fue de 3 rounds de dos minutos cada uno. Había mucha tensión previa y las rivales prácticamente ni se saludaron de lo concentradas que estaban.
La pelea comenzó a puro intercambio de golpes, con poca lucidez desde lo técnico y mucho alboroto en los cruces, teniendo que intervenir la réferi en distintas oportunidades. Ninguna dominó pero Flor alcanzó a conectar dos buenos derechazos en el rostro de su rival.
Viciconte trabajó el jab y el gancho de derecha en el segundo asalto, pero se topó con la rapidez y destreza física de Vigna para defenderse. Al cierre del 2° round y tras una buena mano de Mica, Flor terminó en el piso a causa de un tropiezo y no contó como caída.
Las dos peleadoras lo dieron todo en los dos asaltos iniciales y había dudas de cómo iban a estar físicamente para el último round. Fue un intercambio de golpes prácticamente paradas y sin intento de defensa, donde Viciconte logró mejores golpes mediante el jab y el cross de derecha.
Al cierre del pugilato, ambas terminaron el en suelo por una toma ilegal de Vigna que tampoco contó como caída para la pelea de boxeo.
Tras conseguir su bicampeonato, Flor expresó que está feliz de siempre seguir intentando a pesar de no ganar en todas las oportunidades, y valoró lo que fue Mica como rival suya a lo largo de su carrera.