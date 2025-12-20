Milei, en la cumbre del Mercosur: críticas al bloque y fuerte respaldo a Trump para "liberar" a Venezuela de Maduro

Las críticas de Milei al bloque del Mercosur

milei-mercosur

El jefe de Estado argentino también aseguró que el Mercosur no alcanzó sus objetivos fundacionales. “Nació con la misión de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades. Ninguno se cumplió”, sostuvo.

En la misma línea, Milei agregó: “No hay mercado común, ni libre circulación efectiva, ni coordinación macroeconómica, ni armonización normativa real, ni incremento significativo del comercio interno, ni apertura suficiente al mundo”.

“Existe una burocracia sobredimensionada e ineficaz que crece sobre sí misma. La realidad no se discute, se mide”. Destacó que “el comercio intrazona está por debajo de niveles históricos” y advirtió que los altos aranceles externos “no protegen el empleo, lo destruyen”, completó en su discurso, en el que defendió la necesidad de una reforma institucional integral.

Milei también resaltó los recursos estratégicos de la región, como energía, minerales críticos y alimentos, y subrayó que “debemos dejar de poner obstáculos internos para que ese potencial se despliegue”. También destacó: “La flexibilidad es un activo, no una amenaza. La rigidez solo puede traer estancamiento”.

Por último, Milei reiteró el apoyo argentino a la soberanía en el Atlántico Sur y se mostró dispuesto a acompañar el proceso de adhesión de Bolivia al bloque. Hacia el final de su discurso, vinculó los desafíos del Mercosur con la reciente victoria electoral de José Antonio Kast en Chile, planteando que el bloque debe decidir si acompaña la nueva realidad o queda atrapado en “una inercia que el mundo ya dejó atrás”.

“La pregunta que debemos hacernos hoy es simple: ¿queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?”, concluyó.