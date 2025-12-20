La Toretto, con prisión domiciliaria, pidió permiso para trabajar fuera de su casa: qué resolvió la Justicia

En su descargo, los abogados sostuvieron que la joven no se encuentra cursando estudios ni tiene empleo y que, acceder a una actividad laboral, representaba una posibilidad de inserción sin interferir en el desarrollo del proceso penal.

Además, señalaron que su defendida estaba dispuesta a cumplir con controles adicionales que pudiera disponer la Justicia.

toretto-nuevo-lookjpg.webp

No obstante, el planteo encontró una fuerte oposición del fiscal de juicio Martín Raúl Chiorazzi y de la familia de la víctima, que consideraron que no correspondía flexibilizar el régimen de detención teniendo en cuenta la gravedad del hecho investigado. Finalmente, la Justicia resolvió mantener sin cambios las condiciones de la prisión domiciliaria.

El juicio contra Alvite aún no tiene fecha de inicio. La tercera audiencia preliminar se realizará el 18 de febrero de 2026 en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, con el objetivo de continuar evaluando y depurando la prueba presentada por todas las partes. La audiencia será presencial.

Además de Alvite, también está acusada su amiga Valentina Velázquez. Ambas enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.