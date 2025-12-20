La Toretto, con prisión domiciliaria, pidió permiso para trabajar fuera de su casa: qué resolvió la Justicia

Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, no podrá salir de su vivienda para trabajar como niñera luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata rechazara el pedido de salidas transitorias presentado por su defensa.
Felicitas Alvite cumple prisión domiciliaria por la muerte del motociclista Walter Armand; está acusada de atropellarlo en abril de 2024, en La Plata, tras cruzar varios semáforos en rojo a alta velocidad.
Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, no podrá salir de su vivienda para trabajar como niñera luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata rechazara el pedido de salidas transitorias presentado por su defensa.
La joven, que cumple prisión domiciliaria, está acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand, de 36 años, en abril de 2024, en La Plata, tras cruzar varios semáforos en rojo a una velocidad que, según la pericia judicial, alcanzó los 90 kilómetros por hora.
El pedido, presentado por sus abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo a principios de diciembre, finalmente fue rechazado, según informó este sábado el portal 0221.
La defensa había informado que Alvite contaba con una propuesta para cuidar a un bebé dos tardes por semana, durante diciembre de 2025 y enero de 2026, con horarios y recorridos limitados.
En su descargo, los abogados sostuvieron que la joven no se encuentra cursando estudios ni tiene empleo y que, acceder a una actividad laboral, representaba una posibilidad de inserción sin interferir en el desarrollo del proceso penal.
Además, señalaron que su defendida estaba dispuesta a cumplir con controles adicionales que pudiera disponer la Justicia.
No obstante, el planteo encontró una fuerte oposición del fiscal de juicio Martín Raúl Chiorazzi y de la familia de la víctima, que consideraron que no correspondía flexibilizar el régimen de detención teniendo en cuenta la gravedad del hecho investigado. Finalmente, la Justicia resolvió mantener sin cambios las condiciones de la prisión domiciliaria.
El juicio contra Alvite aún no tiene fecha de inicio. La tercera audiencia preliminar se realizará el 18 de febrero de 2026 en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, con el objetivo de continuar evaluando y depurando la prueba presentada por todas las partes. La audiencia será presencial.
Además de Alvite, también está acusada su amiga Valentina Velázquez. Ambas enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.