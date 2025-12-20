Un adiós que dolió: la sentida despedida de Alejandra Maglietti a Beto Casella tras 15 años juntos en Bendita

Alejandra Maglietti y Beto Casella

Al ver este posteo, Beto lo resubió y le respondió con el mismo cariño: "Mi querida @alemaglietti. Ojalá podamos trabajar juntos muchos años más". Este gesto trajo un poco de especulaciones, ya que Maglietti era una de las que aparentemente acompañaría al periodista al canal del cubo.

Beto Casella le responde a Maglietti

Cómo se despidió Beto Casella de Bendita

Tras dos décadas ininterrumpidas al aire, Beto Casella cerró una etapa fundamental de su carrera y se despidió de Bendita, el ciclo que se convirtió en un sello de la pantalla de El Nueve. Su salida lo suma a la lista de figuras que, en el último tiempo, dejaron programas históricos, marcando el final de una era televisiva.

La decisión no fue aislada. Al igual que ocurrió con Sandra Borghi en El Trece, el alejamiento del conductor se dio en medio de tensiones con las autoridades del canal. Un clima interno complejo que, puertas adentro, terminó de empujarlo a dar un paso al costado y comenzar a proyectar su futuro profesional en América TV. Aun así, lejos de cualquier resentimiento, el cierre estuvo atravesado por gestos de reconocimiento mutuo, reflejados en el emotivo video homenaje que le dedicó el programa.

Fiel a su estilo, Casella apeló al humor para abrir la despedida. “20 años. El dólar estaba $285 cuando arrancamos”, lanzó, despertando sonrisas en el estudio.

“En pandemia que tanto nos marcó. Fue donde más muestras de afectos recibimos, hoy todavía. En pandemia eran lo único que tenía para vaciar la cabeza, distraerme y reírme un ratito”, expresó, mientras Alejandra Maglietti no podía contener el llanto.

Al referirse a los motivos de su salida, el conductor fue directo, sin esquivar el trasfondo del conflicto, aunque dejando en claro que la herida ya no está abierta: “Tomé voluntariamente la decisión de tomar distancia con el canal, con discrepancias, diferencias con las autoridades, pero ahora no hay reclamos para hacer. Antes de estropearse la relación, creo que también está bueno abandonar cuando las cosas van bien. Agradecimiento para mis compañeros y compañeras”.

“Algunas de las personas que me acompañan hoy me van a seguir acompañando el año que viene. Otros se quedarán. Mi corazoncito acá lo voy a tener siempre, voy a hinchar por este espacio porque hay tanta gente que quiero. Agradecer a la gente amiga, a los que me enseñaron a hacer periodismo. A mis hijos, porque la familia te nutre para ser feliz en el laburo”, agradeció Beto.

El cierre estuvo reservado para quienes sostuvieron el ciclo durante 20 años: el público. “Antes que nada, agradecimiento a ustedes, porque el programa podría durar tres meses, si ustedes no aceptan o no quieren. Ustedes son los gerentes, cambian con el control remoto y chau, no existe más. Ustedes sostuvieron esto 20 años”, concluyó, sellando una despedida cargada de emoción y gratitud.