Un adiós que dolió: la sentida despedida de Alejandra Maglietti a Beto Casella tras 15 años juntos en Bendita
En una mezcla de tristeza y nostalgia, Alejandra Maglietti se despidió de Beto Casella a través de sus redes sociales, tras compartir 15 años juntos en Bendita, una etapa marcada por el compañerismo, el aprendizaje y un vínculo que trascendió la pantalla.
20 dic 2025, 22:16
El viernes 19 de diciembre,Beto Casella se despidió de Bendita (El Nueve) tras 20 años ininterrumpidos al frente del ciclo. El programa le preparó un homenaje cargado de emoción, con un repaso por los momentos más recordados de su extensa trayectoria, que incluyó risas, debates y escenas que ya forman parte de la historia de la televisión.
La despedida impactó de lleno en el equipo y una de las más conmovidas fue Alejandra Maglietti. A pocos segundos de iniciado el programa, las lágrimas ya resultaban imposibles de disimular, reflejando el clima de nostalgia que se vivía. Mientras tanto, Casella intentó sostener el ritmo habitual y avanzar con sus palabras finales, aunque la emoción también lo atravesó.
Al finalizar, el conductor que desembarcará en América TV, lanzó: "¿Ya nos vamos? Esto sigue, eh. El lunes 8.30. Por ahí vuelve la Negra, no sé quién va a estar al frente, a esta altura no importa, pero este espacio sigue sin mí, pero con la misma onda de siempre".
Para reflejar la tristeza que sintió durante la hora y media de Bendita, la panelista acudió a Instagram para despedir a su gran amigo: "15 años en el barco del capitán. Fue un día de tantas emociones, creo que mejor despedida no pudo existir. Todo el equipo de tantos años unidos para despedirlo con tanto cariño. Eso lo describe como persona, se fue aplaudido por toda la técnica, producción, vestuario, maquillaje, gerencia. En fin, por todos" .
Al ver este posteo, Beto lo resubió y le respondió con el mismo cariño: "Mi querida @alemaglietti. Ojalá podamos trabajar juntos muchos años más". Este gesto trajo un poco de especulaciones, ya que Maglietti era una de las que aparentemente acompañaría al periodista al canal del cubo.
Cómo se despidió Beto Casella de Bendita
Tras dos décadas ininterrumpidas al aire, Beto Casella cerró una etapa fundamental de su carrera y se despidió de Bendita, el ciclo que se convirtió en un sello de la pantalla de El Nueve. Su salida lo suma a la lista de figuras que, en el último tiempo, dejaron programas históricos, marcando el final de una era televisiva.
La decisión no fue aislada. Al igual que ocurrió con Sandra Borghi en El Trece, el alejamiento del conductor se dio en medio de tensiones con las autoridades del canal. Un clima interno complejo que, puertas adentro, terminó de empujarlo a dar un paso al costado y comenzar a proyectar su futuro profesional en América TV. Aun así, lejos de cualquier resentimiento, el cierre estuvo atravesado por gestos de reconocimiento mutuo, reflejados en el emotivo video homenaje que le dedicó el programa.
Fiel a su estilo, Casella apeló al humor para abrir la despedida.“20 años. El dólar estaba $285 cuando arrancamos”, lanzó, despertando sonrisas en el estudio.
“En pandemia que tanto nos marcó. Fue donde más muestras de afectos recibimos, hoy todavía. En pandemia eran lo único que tenía para vaciar la cabeza, distraerme y reírme un ratito”, expresó, mientras Alejandra Maglietti no podía contener el llanto.
Al referirse a los motivos de su salida, el conductor fue directo, sin esquivar el trasfondo del conflicto, aunque dejando en claro que la herida ya no está abierta: “Tomé voluntariamente la decisión de tomar distancia con el canal, con discrepancias, diferencias con las autoridades, pero ahora no hay reclamos para hacer. Antes de estropearse la relación, creo que también está bueno abandonar cuando las cosas van bien. Agradecimiento para mis compañeros y compañeras”.
“Algunas de las personas que me acompañan hoy me van a seguir acompañando el año que viene. Otros se quedarán. Mi corazoncito acá lo voy a tener siempre, voy a hinchar por este espacio porque hay tanta gente que quiero. Agradecer a la gente amiga, a los que me enseñaron a hacer periodismo. A mis hijos, porque la familia te nutre para ser feliz en el laburo”, agradeció Beto.
El cierre estuvo reservado para quienes sostuvieron el ciclo durante 20 años: el público.“Antes que nada, agradecimiento a ustedes, porque el programa podría durar tres meses, si ustedes no aceptan o no quieren. Ustedes son los gerentes, cambian con el control remoto y chau, no existe más. Ustedes sostuvieron esto 20 años”, concluyó, sellando una despedida cargada de emoción y gratitud.