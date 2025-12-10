En vivo Radio La Red
Política
Pablo Quirno
Corina Machado
CANCILLERÍA

Quirno celebró la llegada "sana y salva" de Machado a Noruega y explicó los cambios en la agenda de Milei

El canciller Pablo Quirno celebró la llegada “sana y salva” de María Corina Machado a Oslo y detalló que la incertidumbre sobre su arribo motivó la reprogramación de la agenda de Javier y Karina Milei en Noruega.

Quirno celebró la llegada sana y salva de Machado a Noruega y explicó los cambios en la agenda de Milei
Leé también Con la presencia de Javier Milei, la hija de María Corina Machado recibió el premio Nobel de la Paz en su nombre
Con la presencia de Javier Milei, se entregó el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. (Foto: Reuters)

"Hoy vivimos un momento trascendental para la Libertad y la Democracia en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a Marina Corina Machado", festejó el ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta de la red social X.

Además destacó la presencia de Javier y Karina Milei para muestra de "apoyo del gobierno argentino al pueblo venezolano en su lucha por recuperar la libertad arrebatada" por, lo consideró, la "dictadura de (Nicolás) Maduro.

FOTO 2

El canciller también explicó los cambios en la agenda presidencial que se definieron en las últimas horas. "Nuestra agenda en Oslo estuvo condicionada por la incertidumbre del arribo de María Corina. Es por eso que ayer a la noche cancelamos las reuniones previstas en su espera", indicó en referencia a las reuniones que Milei iba a mantener con el rey Harald V y con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre.

Respecto a las modificaciones introducidas, detalló que "cuando fuimos informados hoy que (Machado) estaba volando a Oslo sana y salva y que arribaría en un horario posterior a nuestra partida original, decidimos anticipar nuestro regreso a Argentina y así continuar con nuestra agenda de trabajo", porque tiene que firmar los proyectos de ley que el Ejecutivo girará al Congreso.

"El Gobierno argentino celebra que María Corina esté viajando a Oslo, reafirma su acompañamiento al pueblo venezolano y exige la pronta liberación de nuestro gendarme Nahuel Gallo", destacó Quirno.

La felicitaciones de la Oficina del Presidente a Machado

La Oficina del Presidente emitió un comunicado donde felicitó a Machado por haber obtenido al distinción del Premio Nobel de la Paz 2025, que fue recibido hoy por su hija Ana Corina Sosa en Oslo.

"La señora Machado es la activista y política venezolana más reconocida a nivel mundial por su lucha incansable en defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades individuales en su patria", destacó.

G71yc9dWkAAaDyI

Además, agregó que ese "galardón representa un merecido reconocimiento a su labor y contribuye a amplificar la voz del pueblo venezolano, que ha sufrido las atrocidades de un régimen socialista que ha perdido toda legitimidad y que busca retener el poder por la fuerza, ignorando la voluntad expresada en las urnas cuando los venezolanos eligieron a Edmundo González Urrutia en julio del año pasado".

"El Presidente Javier Milei trabaja incansablemente, junto a líderes venezolanos y mundiales, para que en Venezuela regrese la democracia, el sistema republicano, el Estado de Derecho, la libertad y los derechos individuales", completó el Gobierno.

