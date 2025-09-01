PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes intraoculares

Por todo eso, objetó que antes de los cambios introducidos "el esquema de pago integraba en un mismo módulo la práctica médica junto con el valor de la lente y del viscoelástico". "Ese formato dificultaba el control sobre qué insumos se utilizaban en cada cirugía. Con el nuevo modelo, el profesional cobra únicamente la práctica médica, mientras que el PAMI gestiona directamente la compra de las lentes y del viscoelástico, garantizando la provisión de insumos seguros, certificados y trazables en cada intervención", destacó.

Qué incluye la nueva prestación de PAMI

Además, precisó el nuevo sistema implementado en cada nueva cirugía de cataratas

Un kit completo: lente intraocular, sustancia viscoelástica y material descartable estéril.

Mejor calidad de la lente apta tanto para casos simples como complejos.

Trazabilidad total cada insumo cuenta con un código único que permite auditar lote, vencimiento y destino.

Seguridad para los afiliados se eliminan los copagos indebidos y la reutilización de insumos.

Provisión continua, garantiza el stock para todos los afiliados en todo el pais en todo momento.

"Dentro de la operación mediática, se mostraron facturas aisladas de lentes básicos, fechadas en febrero y marzo de este año. No solo esas facturas no incluyen IVA, sino que tampoco contemplan la trazabilidad, los gastos logísticos ni los costos de stock", denunció el organismo.

"La diferencia fundamental es que lo que cambió no es solamente un número, sino un sistema. Antes había desidia, abusos y falta de control hoy existe calidad, seguridad y transparencia. El nuevo esquema asegura que los cinco millones de afiliados de PAMI accedan a insumos de primer nivel, con controles constantes y sin riesgos para su salud", reivindicó.