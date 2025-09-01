Pepe Ochoa reveló el inesperado reencuentro entre una figura del espectáculo y su ex empresario

Finalmente, el panelista reveló los nombres: "Quienes se encontraron en un shopping son Cande Tinelli y Luca Bonomi". "Fueron y vinieron durante el período 2018 - 2020, cortaron, iban y venían. Después no se supo más nada y la semana pasada se los vio juntos", recordó.

Ante la pregunta de una de las angelitas sobre los motivos de la ruptura, Ochoa fue directo: "Se separaron mal, porque eran un poquito tóxicos".

La confesión de Cande Tinelli sobre su separación de Coti Sorokin

Cande Tinelli habló con LAM (América TV) y se refirió por primera vez a su sorpresiva separación de Coti Sorokin. Además, respondió a los rumores que la vinculan sentimentalmente con el abogado Maxi Milito.

Sobre su relación con el músico, Cande hizo una reflexión profunda: "Somos dos personas muy intensas y siempre fuimos de 0 a 100. Tuvimos buenos y malos momentos, y cuando volvimos quisimos apostar por todo, capaz muy aceleradamente. Más allá del casamiento, que puede ser algo simbólico, hoy no tiene el peso que tenía antes casarse, tengo la mejor con él".

El cronista Santiago Riva Roy le comentó: "A veces el amor no alcanza", y ella respondió con firmeza: "Yo creo que hoy en día es muy difícil tener una relación, me parece que en los tiempos de ahora es más complicado. Uno está más egoísta, tiene sus tiempos, sus actividades, no cede el tiempo por cualquiera, no es fácil convivir, tenemos menos tolerancia y menos responsabilidad afectiva. Yo creo que fue un poco de todo, fue un poco apresurado, pero no me arrepiento".

Más adelante, Cande dejó en claro que no está buscando una nueva pareja: "No tengo ganas de estar con nadie. Estoy conmigo misma, frase muy de Gabriel Rolón".

Finalmente, ante la consulta sobre su supuesto vínculo con Maxi Milito, fue categórica: "Maxi es mi amigo. No, no es un chongo", afirmó.