Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, le tiró un filoso palito a Evelyn Botto: "Siempre lo persiguió"

Más adelante, Aldrey también dejó en claro que la responsabilidad de la fidelidad recaía en su pareja. Sin embargo, remarcó: “Yo jamás estaría con alguien que está en pareja. No se me cruza por la cabeza”.

“Así que Evelyn es Tatiana, mirá vos”, lanzó el periodista. “Tampoco para compararla con la China Suárez. No sé, no las conozco a ninguna de las dos. Y yo no era amiga de Evelyn. Además, él tampoco necesita que lo busquen tanto. Viste que la encuentra abajo de las piedras”, expresó entre risas.

Embed

Fede Bal y el amor de nuevo en puerta: quién es la artista con la que estaría saliendo

Fede Bal estaría abriendo nuevamente las puertas al amor, esta vez junto a Evelyn Botto, una artista con múltiples talentos que forma parte del canal de streaming OLGA, donde participa en Tapados de laburo, ciclo conducido por Paula Chaves.

El rumor comenzó a tomar fuerza el viernes 29 de agosto, cuando en SQP (América TV), Yanina Latorre sorprendió al contar que ambos fueron vistos compartiendo salidas nocturnas y encuentros en distintos momentos. Aunque por ahora prefieren mantener el bajo perfil, los gestos y coincidencias alimentan las versiones de un romance en puerta.

"Anoche fueron a ver Rocky juntos", reveló la conductora, y agregó que no sería la primera vez que están cerca: "Hace tiempo estuvieron juntos y ahora volvieron a estarlo". Hasta el momento, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas al respecto.

Antes de dar la primicia, Latorre compartió algunos detalles sobre Evelyn, destacando que, si bien no es bailarina profesional, tiene gran talento para el baile y un perfil artístico muy completo. Además de ser actriz y cantante, se lució como Úrsula en La Sirenita y actualmente brilla en el mundo digital, con participación activa en el stream de los hermanos Cella.