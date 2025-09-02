La Voz Argentina: quién quedó eliminado del Team Lali tras una noche cargada de tensión

Además, comunicó que Lola Kajt y Giuliana Piccioni también seguirán en carrera gracias a la decisión de los coaches. Finalmente, llegó el momento más tenso de la noche, cuando Occhiato reveló quién continuaba en el certamen y quién quedaba afuera: “Quien sigue en el Team Lali es Rafael Morcillo y lamentablemente Nicolás Armayor se queda en esta instancia”.

Una participante frenó su performance y Lali Espósito salió a respaldarla en La Voz Argentina

Hace una semana, el equipo liderado por Lali Espósito fue el encargado de inaugurar los Playoffs en La Voz Argentina 2025 (Telefe). Uno de los momentos más comentados de la noche lo protagonizó Iara Lombardi, quien vivió una situación de tensión al detener su interpretación de manera inesperada.

La participante estaba cantando el estribillo de “Vuélveme a querer”, de Cristian Castro, cuando interrumpió su actuación, aparentemente por una desafinación. Desde su silla, Lali no dudó en animarla: "¡Vamos, Iara! ¡Vamos, reina!".

Al finalizar la presentación, la cantante pop se acercó rápidamente para abrazarla y brindarle contención. “¡Arriba, che, qué hermosa!”, le expresó con cariño. Iara, visiblemente afectada, explicó: "Hasta acá de los nervios". Luego añadió: "No sé qué me pasó, fue como en el medio, y...", dejando entrever que la emoción le jugó una mala pasada.

En ese momento, Soledad Pastorutti tomó la palabra con una mirada empática sobre lo ocurrido: "Sentí que no estabas conforme con lo que estabas haciendo y te estabas castigando, pero en vivo y en directo. Te quiero decir que sos muy exigente, demasiado, no te castigues porque venía sonando bárbaro. Además, hiciste cosas tan difíciles en la canción, que no sé por qué. Si no hubieses bajado nunca el micrófono te juro que ninguno de nosotros reparábamos en nada".