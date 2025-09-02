A24.com

MOMENTO DIFÍCIL

La Voz Argentina: quién quedó eliminado del Team Lali tras una noche cargada de tensión

En La Voz Argentina 2025, un participante del Team Lali quedó eliminado y se tuvo que despedir del certamen.

2 sept 2025, 00:30
lali esposito la voz
lali esposito la voz

Este lunes, el equipo de Lali Espósito se presentó en La Voz Argentina 2025 (Telefe), donde cada uno de sus participantes interpretó una canción diferente en el marco del primer Round. Los coaches Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda! fueron los encargados de evaluar las interpretaciones y asignar puntajes.

Tras escuchar todas las presentaciones, Lali tuvo que tomar una decisión clave: elegir a tres concursantes para que continúen en la competencia. “Es todo muy intenso, entonces realmente me voy a guiar por lo más puro, lo que sentí esta noche, voy a hacer lo que mi corazón me dice después de presentaciones espectaculares”, expresó la cantante, antes de anunciar: “Voy a nombrar como el primer salvado al artista que me atravesó con su voz esta noche, que es Alan Lez”.

Luego, la estrella pop completó su selección personal con dos nombres más: Iara Lombardi, quien interpretó Un’estate italiana, y Valentino Rossi, que se lució con Fuego contra fuego.

Más adelante, el conductor Nico Occhiato reveló quiénes fueron los participantes que obtuvieron los puntajes más altos por parte del jurado. “El más votado por los coaches, quien sigue y se mete en la próxima instancia en el Team Lali es Jaime Muñoz”, anunció.

Además, comunicó que Lola Kajt y Giuliana Piccioni también seguirán en carrera gracias a la decisión de los coaches. Finalmente, llegó el momento más tenso de la noche, cuando Occhiato reveló quién continuaba en el certamen y quién quedaba afuera: “Quien sigue en el Team Lali es Rafael Morcillo y lamentablemente Nicolás Armayor se queda en esta instancia”.

Una participante frenó su performance y Lali Espósito salió a respaldarla en La Voz Argentina

Hace una semana, el equipo liderado por Lali Espósito fue el encargado de inaugurar los Playoffs en La Voz Argentina 2025 (Telefe). Uno de los momentos más comentados de la noche lo protagonizó Iara Lombardi, quien vivió una situación de tensión al detener su interpretación de manera inesperada.

La participante estaba cantando el estribillo de “Vuélveme a querer”, de Cristian Castro, cuando interrumpió su actuación, aparentemente por una desafinación. Desde su silla, Lali no dudó en animarla: "¡Vamos, Iara! ¡Vamos, reina!".

Al finalizar la presentación, la cantante pop se acercó rápidamente para abrazarla y brindarle contención. “¡Arriba, che, qué hermosa!”, le expresó con cariño. Iara, visiblemente afectada, explicó: "Hasta acá de los nervios". Luego añadió: "No sé qué me pasó, fue como en el medio, y...", dejando entrever que la emoción le jugó una mala pasada.

En ese momento, Soledad Pastorutti tomó la palabra con una mirada empática sobre lo ocurrido: "Sentí que no estabas conforme con lo que estabas haciendo y te estabas castigando, pero en vivo y en directo. Te quiero decir que sos muy exigente, demasiado, no te castigues porque venía sonando bárbaro. Además, hiciste cosas tan difíciles en la canción, que no sé por qué. Si no hubieses bajado nunca el micrófono te juro que ninguno de nosotros reparábamos en nada".

