Roberto Pettinato confirmó que está en pareja: quién es la exmodelo que lo enamoró

Tamara Pettinato reveló qué le dijo a su hijo tras el escándalo con Alberto Fernández

Tamara Pettinato fue protagonista de una fuerte controversia a mediados de 2024, cuando se difundió un video en el que aparece junto al expresidente Alberto Fernández en el despacho de la Casa Rosada.

En esa grabación, realizada por el propio Fernández, se lo ve haciéndole preguntas a Tamara mientras ella, entre risas y con actitud distendida, toma cerveza.

Tras el escándalo, la panelista se alejó de Bendita (El Nueve), y ahora prepara su regreso al canal con un nuevo ciclo propio que llevará un nombre muy particular: Decime algo lindo, una frase que el exmandatario le decía en el polémico video.

En ese marco, Tamara fue entrevistada en Implacables, donde compartió cómo nació su vocación por los medios y qué conversación tuvo con su hijo luego de que el video se hiciera viral.

La polémica se reavivó al conocerse que su vuelta al canal se habría dado como parte de un acuerdo extrajudicial, según revelaron integrantes del equipo, y que el nombre del programa, Decime algo lindo, generó comentarios por su vínculo con el episodio.

"Mi papá (Roberto Pettinato) y la Negra Vernaci: Yo trabajaba en producción con ella, editando los mensajes de los oyentes y entrándoles el café, y ella me insistía mucho para que hable al aire por cómo veía que era fuera del aire, me animó bastante también", recordó Tamara sobre quienes influyeron en su carrera frente al micrófono.

Respecto al impacto que tuvo el escándalo en su entorno, especialmente en su hijo, la conductora explicó: “Tengo hijo, hijastro y muchos sobrinos. Hay mucho niño en mi familia. Mi hijo tiene 15 años y ya le llega todo desde chico porque en el colegio le decían cosas de su tío, de su abuelo, de su mamá".

"Sabe desde chico que tiene una familia que está expuesta, no solo yo. Le dije ‘te van a decir miles de cosas como a mí cuando era chica’. No había redes en esa época, pero me decían en ese tiempo cosas los pibes: maldades o cosas que les llegaban. Lo que le digo es que él sabe quién es su mamá y conoce a su familia más que nadie”, agregó.

Y cerró con una reflexión íntima: “Entonces, lo que le digan nunca va a representar lo que él conoce de su mamá o su familia. A él no le gusta para nada que trabajemos de esto porque no entiende cómo lo pueden atacar pibes diciéndole cosas de la familia y él no sabe nada de las familias de los demás. Él sabe quién es la madre y cómo soy, le expliqué lo que le tenía que explicar. Solo a él siento que le debía una explicación y lo irá llevando con mucha terapia. Nació y ya iba a terapia”.