Netflix y Nicole Kidman deslumbran con su nueva película: recién se estrena y ya está en el Top 10.

Este relato, que mezcla tradición escandinava con tintes de tragedia shakesperiana, recrea con crudeza los códigos de honor y violencia de aquella época. La producción no se limita a la espectacularidad de sus batallas, sino que muestra la tensión psicológica de un hombre marcado por la traición y el destino.

Aunque ambientada en un contexto vikingo, la trama de El hombre del norte conecta con un tema atemporal: la búsqueda de justicia. El viaje de Amleth es la encarnación de la lucha entre el destino y la voluntad humana, una historia que resuena más allá del tiempo y la cultura.

La crítica celebró la película "El hombre del norte"

Desde su estreno en 2022, El hombre del norte recibió elogios por su capacidad de transportar al espectador a otro tiempo. The Hollywood Reporter destacó: "El director crea una atmósfera inmersiva e intensamente evocadora que nos catapulta al siglo X. La coreografía de las escenas de combate es fascinante".

Por su parte, el portal IndieWire fue aún más tajante: "Es tan impactante que sentirás que has muerto y estás en el Valhalla. Es ese tipo de cine que te golpea con tanta intensidad que hasta se te olvida qué año es".

Elenco de "El hombre del norte" con Nicole Kidman

Alexander Skarsgård

Nicole Kidman

Claes Bang

Anya Taylor-Joy

Gustav Lindh

Ethan Hawke

Björk

Willem Dafoe

Más allá de su elenco, la película impacta por su propuesta visual. Eggers, reconocido por su obsesión con los detalles, recreó escenarios que transmiten la dureza del clima, la hostilidad de los paisajes y la espiritualidad de las tradiciones nórdicas. Cada plano está concebido para arrastrar al espectador a una época donde el honor se pagaba con sangre.

El vestuario, nominado en la Asociación de Críticos de Chicago, fue diseñado con base en documentos históricos, lo que refuerza la autenticidad del relato. Las batallas, coreografiadas con precisión, alternan violencia brutal con un lirismo que potencia la atmósfera trágica de la trama.

"El hombre del norte": un fenómeno en Netflix

El estreno de El hombre del norte en Netflix refleja una tendencia clara: títulos recientes que tal vez pasaron inadvertidos en cines encuentran en el streaming una segunda vida. En este caso, la combinación de estrellas reconocidas, dirección autoral y una narrativa épica le permitió convertirse rápidamente en una de las producciones más vistas de la plataforma.

La película no solo atrajo a fanáticos del género histórico, sino también a quienes buscan historias de venganza cargadas de simbolismo y emoción. Su irrupción en el catálogo fue celebrada en redes sociales, donde muchos espectadores compartieron su asombro por no haber descubierto antes esta producción.

