Paro de ATE: el titular le pidió "la lista de ñoquis" a Javier Milei

"El sindicato exige al Gobierno que publique el listado de los ñoquis. Si el Gobierno no publica un listado con los supuestos ñoquis, tiene que determinar la reinstalación y el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, porque hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la 'no prestación de servicios'", comienza el posteo de Aguiar.