El Gobierno cargó contra la protesta de ATE por los despidos: la advertencia de Patricia Bullrich

Adorni, en tanto, en medio de las protestas, afirmó que “el número ronda los 15 mil contratos que no se han renovado. Es parte del trabajo para achicar los gastos del Estado, personal que no es necesario que no siga cobrando un ingreso del Estado, del otro lado hay un contribuyente que lo paga”.

Embed

Respecto a la protesta que lleva a cabo ATE en distintas dependencias, indicó: “Respecto a los ingresos, los que sean fuera de la ley tendrán sus consecuencias. Hubo algunos, como en el INADI. Aún no terminaron los episodios. Todo el que cometa un acto fuera de la ley va a tener sus consecuencias”.

Tras los dichos del Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, quien señaló primero que el Presidente podría hasta ir preso porque los despidos, ya que "van contra la Constitución Nacional y los pactos internacionales", Bullrich dijo: “Que digan lo que quieran. El país necesita ordenarse, bajar la inflación. Bastante caro le ha costado al país este sindicalismo".

"Nosotros vamos a defender a la gente y no a estos sindicalistas que han logrado que la Argentina sea un país donde el trabajo escasea por las dificultades para contratar de los empresarios y la violencia de los gremios”, dijo.

"Hay que proteger los edificios federales si ellos los quieren tomar, no tienen que hacer otra cosa. Hay gente especializada en seguridad del Estado. Todos los que tienen que estar trabajando contra el narcotráfico están. Los que tienen que cuidar al Estado para que estos señores que quieren adueñarse del Estado no se adueñen están. Que no se preocupen, sabemos muy bien cómo hacer el trabajo, en todos los planos”, añadió.

Qué dijo el vocero presidencial Manuel Adorni sobre el paro de CTERA

En la conferencia de prensa, Adorni se manifestó sobre el paro de CTERA, previsto para el jueves 4.

“Nos parece lamentable que ante la crisis educativa que Argentina sufre desde hace muchísimo tiempo, me gustaría preguntarle a esta gente qué aporte le da el paro a la educación. Algunos de ellos fueron los que estuvieron a favor del cierre de las escuelas en la pandemia", indicó.

"En un país donde la mitad de los alumnos de tercer grado no comprenden lo que lee y donde un 70% no comprenden texto, es momento de hacer reflexiones, no de parar. Siempre que alguien pare en algo que debería funcionar, se descontará el día o se tendrá la consecuencia que la ley permita”, concluyó.