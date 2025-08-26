En vivo Radio La Red
Paro de controladores: levantaron la medida de fuerza del jueves, pero ratificaron la del sábado

Tras una nueva jornada de protestas, la tercera desde que comenzó el reclamo, los trabajadores nucleados en ATEPSA fueron convocados por el Gobierno.

La segunda jornada del paro de controladores aéreos terminó este martes a las 17 y dejó un saldo de más de 15.000 pasajeros afectados en todo el país. La protesta se había iniciado a las 14 y se sumó a la primera interrupción del día, que ocurrió entre las 7 y las 10 de la mañana.

Nueva jornada de caos en los aeropuertos: vuelos cancelados y fuerte malestar entre los pasajeros

Cancelaciones, demoras y reprogramaciones fueron la postal en aeropuertos como Aeroparque y Ezeiza, donde cientos de viajeros se enfrentaron a largas horas de espera. “Tengo que viajar a San Pablo, pero no sé el horario todavía. Nos enteramos de la medida de fuerza, pero no estamos acostumbrados a estas cosas”, relató una pasajera en Aeroparque.

En Ezeiza, una joven que había llegado desde Bogotá a las 5 de la mañana denunció que le cancelaron la conexión y recién pudo volar por la tarde. El malestar entre los usuarios se repitió en distintos puntos del país, en una jornada que volvió a mostrar el impacto directo de los paros gremiales en el transporte aéreo.

La negociación en la Secretaría de Trabajo

El gremio ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación) informó que fue convocado a una audiencia en la Secretaría de Trabajo el miércoles 27 de agosto.

Por este motivo, el Plenario de Delegados decidió postergar la medida de fuerza prevista para el jueves 28, que iba a frenar los despegues entre las 19 y las 22.

Lo que ocurrirá este sábado

Aunque levantaron la protesta del jueves, los controladores ratificaron que el sábado 30 de agosto habrá dos nuevas franjas de paro en los aeropuertos:

  • De 13 a 16.
  • De 19 a 22.

Esto significa que habrá interrupciones en los despegues y posibles complicaciones para los pasajeros que tengan vuelos programados ese día.

La primera jornada de paros de los controladores aéreos terminó con más de 40 vuelos cancelados.

Lo que puede pasar en septiembre

El sindicato advirtió que, si no hay avances en la negociación, las medidas de fuerza podrían extenderse durante septiembre, lo que encendió la alarma en aerolíneas y agencias de turismo.

Los próximos días serán decisivos para definir si el conflicto logra encaminarse o si se prolongará con nuevos paros que complicarán la agenda de miles de pasajeros.

