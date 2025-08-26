Paro de controladores: levantaron la medida de fuerza del jueves, pero ratificaron la del sábado

Por este motivo, el Plenario de Delegados decidió postergar la medida de fuerza prevista para el jueves 28, que iba a frenar los despegues entre las 19 y las 22.

el-cronograma-de-dias-y-horarios-del-paro-de-controladores-aereos-foto-atepsa-C2HSCINBFVBAHJXUISYHAZFNIA

Lo que ocurrirá este sábado

Aunque levantaron la protesta del jueves, los controladores ratificaron que el sábado 30 de agosto habrá dos nuevas franjas de paro en los aeropuertos:

De 13 a 16.

De 19 a 22.

Esto significa que habrá interrupciones en los despegues y posibles complicaciones para los pasajeros que tengan vuelos programados ese día.

la-primera-jornada-de-paros-de-los-controladores-aereos-termino-con-mas-de-40-vuelos-cancelados-foto-telamgustavo-amarelle-AVYAIC74UNH53JBOBXFBCWDXWM La primera jornada de paros de los controladores aéreos terminó con más de 40 vuelos cancelados.

Lo que puede pasar en septiembre

El sindicato advirtió que, si no hay avances en la negociación, las medidas de fuerza podrían extenderse durante septiembre, lo que encendió la alarma en aerolíneas y agencias de turismo.

Los próximos días serán decisivos para definir si el conflicto logra encaminarse o si se prolongará con nuevos paros que complicarán la agenda de miles de pasajeros.