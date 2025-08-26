Ya rige el nuevo paro de controladores y hay vuelos cancelados: los horarios de la medida

El conflicto se arrastra desde hace casi un año y enfrenta al gremio con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), dependiente de la Secretaría de Transporte.

En tanto, el Ejecutivo de Javier Milei reaccionó este lunes al anunciar que el servicio de navegación aérea está homologado como “esencial” y que, pese al paro, deberá garantizarse la prestación mínima del 45% de las operaciones.

Ezeiza

“El servicio será fiscalizado por inspectores de la ANAC en todos los rubros, como Navegación Aérea, Transporte Aerocomercial e Infraestructura y Servicios Aeroportuarios”, adelantó la Secretaría de Transporte a través de un comunicado.

El organismo, a cargo de Luis Pierrini, también advirtió que la ANAC vigilará el cumplimiento efectivo de la normativa para “garantizar el porcentaje mínimo de operaciones estipulado, prevenir situaciones que comprometan la seguridad operacional y asegurar la continuidad del sistema aéreo”.

En caso de que no se cumpla con el 45% de las tareas, el Gobierno adelantó que se podrán labrar actas de infracción tanto a las empresas como a los propios controladores. Las sanciones podrían incluir multas económicas o incluso la inhabilitación de licencias y concesiones.

Las próximas jornadas de paro

El plan de lucha prevé cinco jornadas de restricciones -la de este domingo fue la segunda- con franjas horarias de tres horas cada una, que totalizan seis horas de afectación por día. Las próximas son:

