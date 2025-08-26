En vivo Radio La Red
Política
GREMIALES

Paro de Controladores Aéreos: cuándo es el próximo reclamo y a qué aeropuertos afectará

El paro de controladores aéreos obligó a cancelar y reprogramar decenas de vuelos en todo el país. Más de 15 mil pasajeros resultaron afectados y el conflicto gremial continuará con nuevas medidas esta semana.

El conflicto gremial entre los controladores aéreos y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) sigue complicando la operación en los aeropuertos del país. Tras un fin de semana con fuertes demoras, este martes volvieron las cancelaciones y reprogramaciones que dejaron a más de 15 mil pasajeros sin poder viajar en tiempo y forma.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) lleva adelante un plan de paros luego de meses de negociación salarial sin acuerdo. El esquema comenzó el viernes, continuó el domingo y se repetirá en distintos horarios a lo largo de la semana.

Este martes las interrupciones se dieron de 7 a 10 y de 14 a 17 horas. Según datos oficiales, de los 295 vuelos programados por Aerolíneas Argentinas, 178 se vieron afectados: 82 cancelados (todos de cabotaje) y 96 con cambios de horario.

Desde la compañía señalaron: “Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirmamos nuestro compromiso de brindar un servicio seguro, puntual y confiable, aún en circunstancias excepcionales”.

Cómo sigue el cronograma de paros de controladores aéreos

Las medidas gremiales tendrán continuidad esta semana con los siguientes cortes:

  • Jueves 28 de agosto: suspensión de despegues entre las 13 y las 16.
  • Sábado 30 de agosto: dos franjas de interrupción, de 13 a 16 y de 19 a 22.
image

ATEPSA justificó el plan de lucha señalando que durante un año intentó sin éxito abrir canales de negociación y acusó a las autoridades de priorizar “negocios y beneficios personales” en lugar de garantizar la seguridad aérea.

En contraposición, la EANA expresó su “rechazo absoluto” a la medida de fuerza, calificándola como una afectación a un servicio esencial regulado por ley. Además, la empresa afirmó haber participado en 17 audiencias tras el fin de la conciliación obligatoria y atribuyó el fracaso de las negociaciones a la “postura intransigente” del sindicato.

El domingo, la huelga afectó a casi 19.000 personas, en su mayoría usuarios de vuelos de cabotaje, ya que las aerolíneas internacionales lograron sostener operaciones en los horarios de paro.

Aerolíneas Argentinas: puntualidad del 59,5% y 13,4% de vuelos cancelados.

Flybondi: puntualidad del 40,5% y 13,7% de cancelaciones.

JetSmart: puntualidad del 60,5% y 15,7% de cancelaciones.

Los aeropuertos más afectados fueron los de Paraná (50% de vuelos cancelados), Catamarca y San Luis (33,3%), Posadas (30%) y Río Grande (28,5%). En contraste, terminales con mayor disponibilidad de despegues como Bariloche, Ezeiza, Aeroparque, Córdoba y Mendoza registraron niveles menores de cancelaciones.

En total, entre las principales aerolíneas que operan en el país, ya se calculan casi 19.000 pasajeros impactados, cifra que podría seguir aumentando en los próximos días debido al arrastre de reprogramaciones.

