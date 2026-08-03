Paro docente nacional: CTERA protesta y el Gobierno fiscaliza el cumplimiento del servicio mínimo

De la marcha participan, además de CTERA, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Suteba y otros gremios docentes. La Policía de la Ciudad desplegó un operativo de seguridad y redujo parcialmente la circulación vehicular para permitir el avance de la columna de manifestantes.

Capital Humano controla el paro en todo el país

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, informó que las inspecciones son coordinadas por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de las agencias territoriales distribuidas en las provincias.

Según anticipó el Ejecutivo, si durante los controles se detecta que no se garantiza el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, podrán iniciarse los procedimientos para aplicar sanciones a las organizaciones sindicales responsables.

Además, el Consejo Federal de Educación, presidido por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, reunió a su Comité Ejecutivo ampliado para coordinar las acciones previstas durante la jornada de protesta.

Del encuentro participaron autoridades educativas nacionales y representantes de las distintas jurisdicciones, con el objetivo de garantizar la continuidad del dictado de clases y articular las inspecciones nacionales durante el paro.

En ese marco, se ratificó el compromiso de asegurar la cobertura mínima del 75% del servicio educativo, tal como establece la Ley 27.802, y se recordó que el Poder Ejecutivo Nacional tiene facultades para supervisar su cumplimiento cuando se trata de una medida de fuerza de alcance nacional. Según destacaron, el objetivo es resguardar el derecho a la educación de los estudiantes y brindar previsibilidad a las familias.

Cómo son los controles

Las agencias territoriales elaborarán un informe nacional sobre el nivel de actividad registrado durante la jornada. Para ello, recopilarán información en las provincias, verificarán el funcionamiento de los establecimientos educativos y remitirán los resultados a la administración central.

Desde el Gobierno aclararon que una eventual sanción no será automática. Antes deberá comprobarse el incumplimiento de la cobertura mínima, identificar a la organización responsable y desarrollar el correspondiente procedimiento administrativo, que contempla instancias de defensa y eventual revisión judicial.

Los reclamos de CTERA

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación explicaron que el paro fue convocado por la "permanente negativa" del Gobierno a convocar la Paritaria Nacional Docente.

En un comunicado, el gremio sostuvo que "mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación".

La protesta también reclama la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y manifiesta el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.