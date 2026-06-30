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Nuevo paro docente en la provincia de Buenos Aires: hasta cuándo es y qué reclaman

La medida de fuerza fue convocada por cuatro sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense.

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Paro docente en Buenos Aires: reclaman la reapertura de paritarias y denuncian ola de violencia

Paro docente en Buenos Aires: reclaman la reapertura de paritarias y denuncian ola de violencia

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) confirmó un paro de 24 horas para este martes en toda la provincia de Buenos Aires, una medida de fuerza que afectará el dictado de clases en la mayoría de los establecimientos educativos bonaerenses.

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En un comunicado conjunto, los sindicatos señalaron que la medida responde a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y a la necesidad de adoptar acciones para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

En materia salarial, los gremios reclamaron al Gobierno nacional la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mientras que exigieron a la administración bonaerense la convocatoria inmediata a una nueva mesa paritaria. Según indicaron, el último acuerdo salarial venció en mayo y desde entonces no hubo una nueva propuesta de recomposición.

Educación: denuncian ola de violencia en las escuelas

Además, pidieron la plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación para actuar frente a situaciones de violencia en las escuelas y reclamaron la elaboración de un protocolo complementario para proteger a docentes, estudiantes y personal educativo.

Entre los planteos también solicitaron la aplicación de la legislación vigente para sancionar delitos y contravenciones ocurridos en el ámbito escolar, así como la realización de jornadas institucionales para abordar la problemática.

El documento difundido por los gremios incluye otros reclamos, como la reducción de la sobrecarga laboral, el respeto a la desconexión fuera del horario de trabajo, modificaciones al Régimen Académico, mayor financiamiento para la educación técnico-profesional, la defensa del régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS) y mejoras en las prestaciones del IOMA para los docentes bonaerenses.

Hasta el momento, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no anunció una nueva convocatoria a paritarias, mientras continúan las negociaciones con los sindicatos docentes.

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