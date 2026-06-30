Nuevo paro docente en la provincia de Buenos Aires: hasta cuándo es y qué reclaman

Educación: denuncian ola de violencia en las escuelas

Además, pidieron la plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación para actuar frente a situaciones de violencia en las escuelas y reclamaron la elaboración de un protocolo complementario para proteger a docentes, estudiantes y personal educativo.

Entre los planteos también solicitaron la aplicación de la legislación vigente para sancionar delitos y contravenciones ocurridos en el ámbito escolar, así como la realización de jornadas institucionales para abordar la problemática.

El documento difundido por los gremios incluye otros reclamos, como la reducción de la sobrecarga laboral, el respeto a la desconexión fuera del horario de trabajo, modificaciones al Régimen Académico, mayor financiamiento para la educación técnico-profesional, la defensa del régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS) y mejoras en las prestaciones del IOMA para los docentes bonaerenses.

Hasta el momento, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no anunció una nueva convocatoria a paritarias, mientras continúan las negociaciones con los sindicatos docentes.