Paro docente: el Gobierno realiza inspecciones y sancionará a los gremios si no garantizan el 75% de clases

El Consejo Federal de Educación coordinó las acciones para el paro

En ese contexto, el Consejo Federal de Educación, presidido por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, reunió este domingo a su Comité Ejecutivo ampliado con el objetivo de coordinar las medidas previstas para la jornada de protesta y dar cumplimiento a la Ley 27.802.

Del encuentro participaron los ministros de Educación de las distintas jurisdicciones, junto con representantes del Gobierno nacional, quienes avanzaron en la articulación de las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases y coordinar el operativo de inspección que se desplegará durante el paro.

Al finalizar la reunión, las autoridades ratificaron el compromiso de asegurar una cobertura mínima del 75% del servicio educativo, en línea con lo establecido por la legislación vigente, y remarcaron que el Poder Ejecutivo Nacional tiene facultades para supervisar el cumplimiento de esa obligación cuando se trata de una medida de fuerza de alcance nacional.

Según señalaron, el objetivo es resguardar el derecho a la educación de los estudiantes y brindar previsibilidad a las familias durante la jornada de protesta.

El mensaje de Capital Humano

Desde el Ministerio recordaron que la administración de las escuelas corresponde principalmente a las provincias, pero remarcaron que el Estado nacional tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes.

En ese sentido, exhortaron a todos los actores del sistema educativo a cumplir con la legislación vigente. "La gestión de las escuelas constituye una responsabilidad primaria de las jurisdicciones y, al mismo tiempo, el Gobierno nacional es garante del derecho a la educación de la ciudadanía", señaló el comunicado.

Además, la cartera pidió a docentes, directivos y demás integrantes del sistema educativo priorizar el acceso de niños y adolescentes a las clases para brindar previsibilidad a las familias.

El lunes habrá paro docente en todo del país. (Foto: archivo)

La CGT anunció un plan de lucha, pero sin paro

Mientras CTERA ratificó la huelga nacional de este lunes, los gremios docentes que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvieron avanzar con un plan de lucha sin medidas de fuerza.

Entre las acciones anunciadas figuran trabajo a reglamento, la realización de clases informativas sobre la situación de la educación pública y una movilización, cuyo destino será definido entre el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación.

Además, los sindicatos convocaron a una conferencia de prensa para el lunes a las 14 en la sede de la CGT, ubicada en Azopardo 802, donde brindarán detalles de las medidas adoptadas y de su posición frente al conflicto educativo.

De esta manera, mientras una parte del sindicalismo docente llevará adelante el paro nacional, los gremios nucleados en la CGT buscarán visibilizar sus reclamos mediante protestas y actividades sin interrumpir el dictado de clases.