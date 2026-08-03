Javier Milei volvió a cargar contra Lula da Silva: "Es un ladrón y un corrupto"

Javier Milei, contra Axel Kicillof y Cristina Kirchner

Durante la entrevista, Milei volvió a cuestionar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y minimizó el peso de sus críticas. "¿De qué me sirve la opinión de cien mil ignorantes si no saben del tema?", lanzó, al tiempo que responsabilizó al mandatario provincial por el desempeño económico de Buenos Aires.

Incluso afirmó que "la provincia no crece porque tiene un comunista gobernando" y sostuvo que "todo lo que toca un comunista lo destruye".

También se refirió a Cristina Fernández de Kirchner y descartó cualquier posibilidad de entendimiento político. "Que la condenada haga todas las presentaciones que quiera, me importa un rábano", expresó.

La defensa del plan económico del Gobierno nacional

Milei aprovechó la entrevista para reivindicar la marcha de la economía y aseguró que cumplió con las promesas realizadas durante la campaña presidencial. "Yo tengo unas formas horribles, pero tengo resultados", afirmó.

En materia económica, sostuvo que el consumo, el Producto Bruto Interno y las exportaciones se encuentran en niveles récord y atribuyó el repunte de la inflación de los últimos meses a iniciativas impulsadas por la oposición en el Congreso.

Según explicó, esos proyectos generaron incertidumbre en los mercados y derivaron en una fuerte presión cambiaria que terminó impactando en los precios.

Para el Presidente, de no haberse producido ese escenario, "la inflación ya estaría empezando con cero".

Por último, el mandatario acusó al gobierno brasileño y a otros sectores políticos y mediáticos de haber impulsado una campaña contra la Argentina durante y después del Mundial. “Lo hizo Brasil, con plata, recursos, influencers y actores para mover la campaña en redes, junto a México, el Partido Demócrata de Estados Unidos y España. Todo ello con su contraparte argentina, que es el kirchnerismo”, sostuvo.