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Paro universitario: una semana sin clases y nuevas medidas de los docentes para todo el semestre

La medida de fuerza comenzó este lunes y afecta el funcionamiento de las universidades públicas. Los gremios reclaman reapertura de paritarias, cumplimiento de la ley de financiamiento y ya anticiparon nuevas semanas de paro y una movilización en abril.

Paro universitario: una semana sin clases y nuevas medidas para todo el semestre

Paro universitario: una semana sin clases y nuevas medidas para todo el semestre

Las universidades públicas de todo el país comenzaron la semana con medidas de fuerza: los docentes iniciaron un paro nacional que se extenderá desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20 de marzo y que impactará en el dictado normal de clases.

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La medida, que se llevará adelante desde este lunes y desde el 23 al 30 del mismo mes, fue impulsada por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGDUBA), la Conadu Histórica y la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y de una urgente recomposición salarial.

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La protesta forma parte de una estrategia sindical más amplia que prevé nuevas interrupciones de actividades y una gran movilización en las próximas semanas.

Entre los principales pedidos figuran la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario de Argentina.

Desde los sindicatos también alertaron que la tensión podría escalar durante el semestre si no se convocan nuevamente las paritarias o si el Congreso avanza con un eventual cambio en el esquema de financiamiento de las casas de estudio.

¿Una nueva marcha universitaria federal?

Como parte del plan de lucha, las organizaciones docentes trabajan en la convocatoria a una nueva movilización federal prevista, en principio, para el 23 de abril. La intención es reunir a estudiantes, profesores y autoridades universitarias para defender el sistema público de educación superior.

La protesta será organizada junto al Frente Sindical Universitario y agrupaciones estudiantiles, con el objetivo de repetir el nivel de convocatoria que tuvieron las manifestaciones del sector durante los primeros años de gestión del presidente Javier Milei.

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Además, las organizaciones gremiales planean instalar una “carpa por la universidad y la soberanía” en distintas ciudades del país. Con esta iniciativa buscan llevar el conflicto al espacio público y sumar respaldo de otros sectores sociales y sindicales.

Un conflicto que podría extenderse

El congreso de Conadu reunió a más de 90 congresales y a representantes de 30 sindicatos de base. Allí se ratificó el paro de esta semana y también se definió avanzar con nuevas semanas completas de cese de actividades desde el lunes 30 de marzo y el lunes 27 de abril.

Según explicaron desde la federación, estas acciones forman parte de un plan de lucha progresivo que se extenderá durante el primer semestre y que será evaluado periódicamente por el plenario de secretarios generales del gremio.

Desde el sindicato insistieron en que el Gobierno debe convocar con urgencia a una negociación salarial y garantizar los recursos previstos en la legislación vigente para el funcionamiento del sistema universitario. Además, advirtieron que podrían convocarse nuevas medidas si el Congreso inicia el debate de un proyecto para modificar la ley de financiamiento.

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