Patricia Bullrich confirmó que tiene coronavirus: "Estoy bien, cuidándome"

Patricia Bullrich

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó mediante redes sociales que tiene coronavirus. "Estoy bien, cuidándome", afirmó la presidenta del PRO y estimó que se contagió porque es "la que sale al barrio a hacer las compras".

En un video, la ex funcionaria de Mauricio Macri afirmó: "Me dio positivo el análisis de COVID. Soy la que sale al barrio a hacer las compras y evidentemente en algún momento, en algún lugar me lo pesqué".

"Estoy bien, espero estar bien", dijo Bullrich y concluyó: "Sé que me está llamando mucha gente y muchísimas gracias por este apoyo".

Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Estoy bien, cuidándome. Gracias por los mensajes de apoyo. pic.twitter.com/Mh0jWnBhFW — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2020

Más allá de las presunciones de la ex ministra de Seguridad, lo cierto es que además de "hacer las compras en el barrio", Bullrich fue parte de las movilizaciones que se realizaron el 17 de agosto.