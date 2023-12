Patricia Bullrich dijo que el DNU plantea "cosas razonables" y criticó a los que quieren "voltear" a Milei

En ese sentido, la ministra de Seguridad señaló que tanto el DNU, como el proyecto de ley enviado al Congreso este miércoles, "plantean todas cosas razonables y los que se oponen lo hacen porque les sacamos alguna caja".

Bullrich también apuntó contra "ciertas voces" que desde la política y el sindicalismo cuestionan las propuestas del nuevo Gobierno porque "parece haber algo que no se quiere cambiar y si no se hace un desmalezamiento de la cantidad de intereses" que cada espacio tiene en juego o que se verían afectados por las nuevas normativas "el país no sale adelante".

"La Argentina no tiene tiempo, se hunde. O vamos por el cambio o el país se muere", advirtió la presidenta del PRO y recordó que muchos diputados y senadores que "le dieron herramientas a todos los gobiernos anteriores a este gobierno se la niegan" porque "a Milei lo quieren voltear y el pueblo tiene que saber que se quiere voltear el cambio".

La opinión de Patricia Bullrich acerca de la Ley Ómnibus

Al ser consultada acerca de la llamada "ley ómnibus", admitió que "si en este momento fuera diputada, al primer proyecto que mande el Presidente lo voto completo porque cuando empieza un nuevo gobierno se le da un cheque en blanco"

Asimismo, la ministra cuestionó a los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC): "El cambio de JxC que yo gané en las PASO ahora se juntó con el cambio de Milei y ahora muchos legisladores de JxC dicen 'Bueno, no tanto cambio, vamos para atrás' y yo les digo: no vayan para atrás", aseguró.

Bullrich llamó a los legisladores a "liberarse del apriete de la democracia" que no apoya el cambio "porque quiere para mantener los privilegios" porque la ley "se tiene que discutir ahora y no en 10 meses porque sino el país va a caer en una enorme situación de inflación y destrucción".