Patricia Bullrich, por el caso Loan: el "punto ciego" de la desaparición que preocupa a la investigación

"En este tipo de operaciones complejas donde hay que analizar hasta el último detalle, hay que hacer pericias de alta calidad y alto nivel y acompañar en cada uno de los pasos a la justicia para lograr encontrar cuáles son los datos que nos den una certeza, que nos den un camino", añadió.

Sobre el "punto ciego" de la desaparición, Bullrich sostuvo que "estuvimos también hablando con los fiscales provinciales que tienen como un punto ciego, y no es cierto". En ese sentido, aclaró que "hay un momento en el que una parte de la familia sale de la casa a un naranjal, a un árbol de naranja cerca y a partir de ahí hay una pérdida total y absoluta de la razón por la que se apartó, desapareció, no se encontró más a Loan en ese grupo".

loan búsqueda.jpg

"Por otro lado, y hablando ayer con los fiscales, no hay un momento en el que eso ocurre, no hay un ruido de un auto, no hay un auto que se va", aseguró.

"El auto que se había ido, se había ido antes, no hay ningún indicio que muestre ese momento, con lo cual la situación es una situación que hay que mirarla con mucho detalle, que hay que pensarla con mucho detalle para saber cuál es la hipótesis de los fiscales provinciales", sumó la Ministra.

Al ser consultada por las pericias que arrojaron rastros de Loan en el Ford Ka de dos de los imputados, el matrimonio de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, aseguró que "se va a volver a analizar".

"Han pasado varios días, pero se va a analizar a fondo esa pericia que es la única que indica que podría haber estado Loan en un auto, pero ese auto salió antes, entonces hay un gris", sentenció.

Una de las hipótesis del caso sostiene que el menor fue trasladado fuera del país, dada la proximidad del lugar donde desapareció el niño con Paso de los Libres y de otros lugares que son las fronteras, y en ese sentido Bullrich confirmó que no descartan esa hipótesis.

"La alerta en la frontera se puso desde el primer minuto que nosotros nos enteramos", aseguró, y detalló que "lanzamos el alerta Sofía que se lanza en muy pocas oportunidades, solamente en casos en los que uno sabe que hay un entorno que puede haber tenido una decisión de llevarse un niño o que puede estar perdido en los alrededores"