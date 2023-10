Patricia Bullrich, tras la derrota: "Jamás vamos a ser cómplices del populismo"

Bullrich dijo que los valores de Juntos por el Cambio "no están a la deriva, no se venden ni se negocia", por más que "hoy no hayamos ganado".

Dijo que por mantener esos valores, está segura de que habrá otra oportunidad, pero aclaró que "serán otros los que vendrán" en su lugar.

En las PASO, Juntos por el Cambio llegó en segundo lugar, pero en esta primera vuelta electoral quedó en el tercer puesto, perdiendo más de 5 puntos en relación con las primarias.

"Abandonar al populismo para crecer"

Patricia Bullrich centró su discurso para reconocer la derrota en reivindicar lo que definió como principios de la principal alianza opositora. "La Argentina debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza", remarcó. Y agregó que lo importante es el camino y mantener los objetivos que Juntos por el Cambio quiere para la Argentina.

“En esta noche donde no hemos logrado los objetivos que queríamos para nuestra Argentina, venimos a ratificar con toda la fuerza los valores de nuestra causa”, declaró Bullrich al reconocer el resultado de este domingo.

La candidata dio a entender que su etapa estaba concluida porque habló de nuevas figuras para encarnar los valores de esta alianza: “Por eso quiero decirles que siempre, junto a todos los que somos parte de esta fuerza, vamos a representar los valores de los que hoy nos votaron y de muchos argentinos que quizás en el corto plazo vuelvan”.

Pero no quiso saludar a Sergio Massa, el triunfador de la noche. Volvió a referirse a la necesidad de terminar con lo que calificó varias veces de populismo, como el problema principal para derrotar en la argentina.

"Serán otros los que avancen en estos valores y en estos caminos", dijo al finalizar su mensaje.