Patricia Bullrich se prepara para ser más incisiva en el debate del domingo y apuntará a Massa y a Milei

“Patricia estará más suelta y más incisiva en este debate, donde hablará de seguridad y buscará demostrar que Milei no ataca la corrupción del kirchnerismo y que Massa no tiene respuesta para el escándalo de Insaurralde y la inseguridad”, señalaron sus allegados para resumir el espíritu con el que encarará la contienda.

Bullrich miró su propio video del debate y quedó muy disconforme

Según confiaron fuentes del bullrichismo, la candidata presidencial miró el video del debate en Santiago del Estero y quedó muy disconforme con su propio desempeño. Estaba muy condicionada porque tenía una congestión gripal que le molestaba mucho y porque no podía hablar con comodidad y tenía que ayudarse tomando agua todo el tiempo.

Ella misma pudo apreciar que dejó pasar varias oportunidades para acorralar a sus adversarios o interrogarlos de manera más efectiva.

Por parte de Massa y de Milei, sienten que salieron airosos de sus debates por lo cual no prevén grandes cambios en sus estrategias de debate más allá de las modificaciones en el temario. En el debate en la Facultad de Derecho se hablará de Seguridad; Producción y Trabajo, Vivienda y Desarrollo Humano y Cuidado del Medio Ambiente.

bullrich2.png

Malestar de Bullrich con Macri por haber hablado de Milei

En el equipo de Bullrich también hubo malestar con el ex presidente Mauricio Macri por sus declaraciones en Harvard cuando dijo en esta semana que “si Milei gana la eleccion espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable”. El solo hecho de considerar un triunfo de Milei hizo encender las alarmas de todos los dirigentes cercanos a Bullrich, que despotricaron contra el propia ex jefe del Estado.

La misma Bullrich salió a responder que no entendía la jugada de Macri y que "no era el momento" de conjeturar futuros apoyos y luego mantuvo un encuentro reservado áspero con Macri en el que según sus allegados “ella le puso los puntos sobre las íes para que no siembre más ruidos en la alianza opositora”.

macri-bullrich-legislatura.png

Macri había dicho en Harvard que apoyaba a Bullrich y luego del episodio reforzó su respaldo. El ex presidente carece de tacto verbal. El último conflicto lo había provocado con su declaración en contra de los diputados radicales que habían dado quórum para la sesión donde se debatió la eliminación del impuesto a las ganancias.

Macri mantiene un conflicto con los radicales

En aquel momento Macri dijo “el populismo es contagioso” y el diputado Emiliano Yacobitti y varios radicales salieron a cruzarlo con dureza porque señalaron que ellos habían llegado a la sesión cuando el quórum ya estaba formado por el propio Frente de Todos y los bloques provinciales. “Patricia ajustó las clavijas pero no hay peleas entre ellos dos, son pavadas que dice y despues hay que explicar”, señalan cerca de la ex ministra de Seguridad de Macri.

En rigor, en el entorno de Bullrich apuntan al entorno del ex presidente conformado por Fernando De Andreis y el legislador porteño Darío Nieto.

En el radicalismo existen muchas versiones de que el candidato a jefe de gobierno porteño Jorge Macri perderá muchos votos radicales porque hasta ahora no los convocó a conformar un gabinete en la Ciudad. El malestar data desde cuando eligió como candidata a vicejefa de gobierno porteño a Clara Muzzio, ministra de Espacio Público. Los radicales, en cambio, ratifican su apoyo por Patricia Bullrich, que los contiene y eligió de vicepresidente a Luis Petri.

Sospechan que Jorge Macri conversa con La Libertad Avanza porteña

Pero tanto en el bullrichismo como en el radicalismo también detectaron que Jorge Macri está conversando con los legisladores de La Libertad Avanza para conformar un quórum propio en la Legislatura porteña en el caso de resultar elegido en la Ciudad y de ese modo no depender del bloque de legisladores radicales.

Esos legisladores libertarios son principalmente Eugenio Casielles y Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno porteño, que también son quienes más conversan con los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y tienen encuentros registrados oficialmente con altos funcionarios de la Casa Rosada entre 2020 y 2023.

Marra-JorgeMacri.png

Esos encuentros fueron con el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, el subsecretario de relaciones con la Sociedad Civil, Fernándo “Chino” Navarro, y el subsecretario de Asuntos Políticos, Nicolás Ritacco, segundo y mano derecha del secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Si bien algunos ex mileistas y en Juntos dicen que fueron a conseguir apoyo político del kirchnerismo para enfrentar y debilitar a Juntos por el Cambio, ellos aseguran que conversaron de política y de cuestiones de la Ciudad.

Negociaciones por los cargos en la Legislatura porteña

En el ambiente libertario aseguran que Casielles busca un lugar entre las máximas autoridades de la Legislatura porteña y que estaría cerca de conseguirlo con Jorge Macri: quiere ser vicepresidente segundo del cuerpo legislativo. Casielles es legislador porteño: ingresó por la lista de Roberto Lavagna en 2019 y es el primer candidato a legislador porteño de Milei.

Es el jefe político de Marra, que pretende el mismo cargo que Jorge Macri, o sea jefe de gobierno porteño. Ambos provienen de Consenso Federal, la alianza que lideró Roberto Lavagna, y antes estuvieron con Sergio Massa en el Frente Renovador. Tienen una estrecha relacion con el director del Indec, Marco Lavagna, y son claves en el armado de Milei.

En los últimos tiempos, se supo que ambos, el ala peronista de La Libertad Avanza, quedaron distanciados del ala libertaria pura que encabezan otros miembros del entorno de Milei como su hermana Karina Milei, Carlos Kikuchi y la cosplayer Lilia Lemoine. Pero Casielles es clave porque fue el armador original junto a Marra de la estructura partidaria de La Libertad Avanza porteña, con los partidos Unite, MID y Jubilados.

Macri podría cruzar el puente hacia Milei y encontrarse con Massa

Estos entrecruzamientos de dirigentes partidarios son los que alarmaron a los dirigentes de Juntos por el Cambio a pensar que Macri podría estar buscando una alianza con Milei. El impedimento que ven algunos es que el ex presidente cuando termine de cruzar el puente se encuentre con Milei y Massa, que es su histórico adversario político.

Estas relaciones confusas entre Milei y el peronismo, que también podrían alcanzar a vínculos con el jefe político de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en crisis por el Yategate, son los que piensa explotar la candidata presidencial de Juntos, Patricia Bullrich, en el debate del domingo próximo en la Facultad de Derecho.

En la semana que pasó, Víctor Guzmán, un empresario gastronómico lomense con negocios en Perú, reveló que había pagado 30.000 dólares para ser primer concejal de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora. Pero que fue desplazado por Carlos Fiorentino, coordinador de Lomas que responde al operador bonaerense mileista Sebastián Pareja, que supo ser hombre de Emilio Monzó y conocido por sus acuerdos con Massa.

En rigor, Guzmán aseguró que fue desplazado el día del cierre de listas de candidatos en virtud de un acuerdo entre Insaurralde, Karina Milei, Javier Milei y Pareja para que el peronismo armara las listas de candidatos.

Milei e Insaurralde, una denuncia de un ex candidato libertario

Lo mismo había ocurrido en Tigre, Vicente López, San Isidro, San Martín, Moreno, Avellaneda, Jose C. Paz, Merlo, Mar del Plata y varios distritos en Buenos Aires y el interior del país. “Hubo 5 millones de dólares a cambio de que Milei resigne el armado de las listas a Insaurralde”, aseguró Guzmán varios medios. No fue desmentido por Insaurralde ni por Milei.

Finalmente, Ana Gabriela Muñoz, esposa de Fiorentino, le transmitió a Vanessa Manrique Petto, mediante un audio, que le iban a devolver los 30.000 dólares, y le señaló que "Pareja se lavó las manos" por el cambio de último momento. Finalmente le devolvieron el dinero.

Pero esta denuncia sería especialmente grave porque Insaurralde es el corazón de la política bonaerense, algo así como un primus inter pares entre los intendentes del conurbano bonaerense y el nexo con el diputado Máximo Kirchner y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ahora, Insaurralde está en desgracia y en caída libre por las revelaciones del yategate en compañía de la modelo Sofía Clérici y su escandaloso y oneroso divorcio con Jesica Cirio.

Si bien no hubo desmentidas públicas, Guzmán comenzó a recibir amenazas de muerte en la semana a su familia. Igual que las recibió el candidato a intendente de Lomas de Zamora de Juntos por el Cambio, Guillermo Viñuales, un ex funcionario de Insaurralde que rompió en 2020 con el viajero barón del conurbano por su farandulización, su mudanza a Puerto Madero y su alianza con La Cámpora.

Este contexto rodea al debate del domingo próximo. Patricia Bullrich intentará acorralar a Massa con el caso Insaurralde como el emergente del sistema kirchnerista, pero el ministro de Economía y candidato presidencial dirá qué el mismo pidió su renuncia como jefe de gabinete del gobernador Axel Kicillof y como candidato a concejal.

Bullrich interrogará sobre la conformación de las listas de Milei y sobre lo que entiende que es la manipulación del relato tanto en Massa como en Milei. Asi tambien escarbará en el caso de Julio “Chocolate” Rigau, que reveló el manejo de recursos sucios de la Legislatura bonaerense que preside Federico Otermin, el candidato a intendente de Lomas y mano derecha de Insaurralde. Bullrich quiere poner en evidencia que Massa y Milei no piden investigar a fondo.

Bullrich acumula argumentos para revertir una pálida imagen

Tonificada por el aplauso de pie que recibió de cientos de empresarios este jueves en el coloquio de IDEA en Mar del Plata, Bullrich tambien hurgará en las deficiencias de la seguridad en el gobierno nacional, en la provincia gobernada por Kicillof, y en los planes de Milei. La candidata interrogará a sus oponentes sobre sus planes para restablecer el orden.

En materia de desarrollo humano, Patricia Bullrich apostará a propuestas de mejoramiento en la educacion formación laboral, valores y oficios a las clases populares de todo el país y especialmente para las mujeres.

También la candidata de Juntos buscará definiciones contundentes de Massa y de Milei respecto del narcotráfico y de la liberalización de las drogas. Además, buscará incomodar a ambos en materia de medio ambiente y especialmente a Milei que señala que existe derecho a contaminar los rios y los mares por la iniciativa privada. Los planes de Bullrich son revertir la pálida imagen que dejó en el debate de Santiago del Estero.