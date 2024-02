"Peligra el inicio de clases" 2024: la advertencia de los gremios docentes y la respuesta del Gobierno

En ese marco, los dirigentes gremiales de Ctera, entre ellos Roberto Baradel, expusieron "la grave situación salarial de los docentes y jubilados" y sostuvieron: "Nos importan las clases de los pibes".

Según explicaron, "desde noviembre que no se perciben aumentos y la inflación y el ajustazo en tarifas ha ocasionado una pérdida importante del poder adquisitivo".

Asimismo, la Ctera solicitó al Gobierno nacional "el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y que envíe los recursos económicos a las provincias para el FONID, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales y los comedores escolares".

La respuesta del Gobierno al reclamo de Ctera por el inicio de clases

manel adorni.jpg "La paritaria docente, tal como se la conoce, no existe", sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni (Foto: archivo).

En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó hoy que la eventual convocatoria a una paritaria docente nacional "se está evaluando y aún no hay ninguna definición al respecto" y recordó que los salarios de esos trabajadores "dependen de cada gobernador y cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores".

"La paritaria docente nacional no es tal, no existe. Los trabajadores docentes de la Argentina dependen de cada provincia y de la ciudad de Buenos Aires, y están en libertad de pactar con ellos el salario que pretenden o consideran justo para poder iniciar las clases", dijo en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Respecto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un aporte económico que el Ejecutivo Nacional giraba a las provincias para mejorar los sueldos docentes desde 1998 hasta su caducidad en enero de 2024, el portavoz expresó: “En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”.