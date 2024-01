Un gobernador patagónico busca lanzar una obra de gas para garantizar las clases en invierno

Al respecto, Torres explicó que “la instalación debería haber sido realizada por el Gobierno Nacional, pero las tres plantas de compresión nunca fueron puestas en funcionamiento y hace muchos años que se están oxidando en Rosario: por eso la importancia de este compromiso entre las tres provincias para realizar una obra tan fundamental para todos los chubutenses”.

“La idea es que Chubut, Río Negro y Neuquén puedan financiar a (la distribuidora) Camuzzi Gas para la instalación de estas plantas de compresión, con lo cual estaríamos dándole factibilidad a más de 12 mil conexiones de gas, porque hoy la situación es crítica, especialmente en la zona de la cordillera”, explicó también el Gobernador.

Además, el mandatario provincial destacó que “desde el primer día dijimos que la prioridad absoluta de nuestro gobierno iba a ser la educación, y es por eso que desde el gobierno estamos trabajando todos los días con las escuelas, con los docentes y los alumnos”.

“Vamos a garantizar que este invierno no se vuelva a perder ni un solo día de clases por frío, o por falta de calefacción, porque la educación es un derecho de todos los chubutenses y es nuestra responsabilidad que haya un Estado presente que llegue a cada rincón de la provincia, garantizando así el inicio del ciclo lectivo”, completó el mandatario.

Calefacción total en las escuelas de Chubut: una deuda todavía pendiente

Ignacio-Torres.webp El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres: "No podemos permitir que se vuelva a perder ni un solo día de clases por falta de calefacción, como pasaba en la gestión anterior” (Foto: archivo).

En noviembre de 2022 y en su anterior rol de senador nacional, Torres ya había expuesto sobre el tema en cuestión durante el análisis del Proyecto de Presupuesto Nacional 2023, llegando incluso a reclamar ante Flavia Royón, secretaria de Energía de la Nación de aquel momento, la instalación de estas plantas de compresión que habrían permitido que las familias cordilleranas, las escuelas y los hospitales de la región tuvieran acceso al gas natural.

Royón, vale recordar, respondió al reclamo de Torres afirmando que la instalación venía demorada porque existían “detalles técnicos” que debían ser revisados. Finalmente, el proyecto no logró prosperar. Las autoridades de Camuzzi expresaron, en su momento, no podían instalar ni un solo medidor de gas más en la región hasta que el problema no estuviera resuelto.

“Antes de que termine el verano tenemos que tener instalada al menos una de las plantas de compresión”, afirmó por último el mandatario provincial, concluyendo que “desde el gobierno vamos a hacer todas las ingenierías financieras que sean necesarias, porque más allá de la difícil situación económica del país no podemos prescindir de tener gas, de tener agua, de tener energía eléctrica, y sobre todo no podemos permitir que no se inicien las clases en nuestra provincia”.