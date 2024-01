Vuelta a las aulas: cuándo comienzan las clases y las vacaciones en cada provincia

clases verano.jpeg Los ministerios de Educación de varias provincias definieron cuándo empezarán las clases en 2024

Sin embargo, dado el cambio de gestión hay jurisdicciones que todavía no definieron el cronograma, mientras que la Secretaría de Educación (ex cartera que hoy depende del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello) aún no notificó el cronograma completo.

Calendario escolar 2024: qué provincias confirmaron el inicio de clases

Entre los distritos sobresale la Ciudad de Buenos Aires (CABA) que inicia las clases el 26 de marzo y tiene el receso de vacaciones de invierno entre el 15 y el 26 de julio. Y termina el 20 de diciembre de 2024.

En provincia de Buenos Aires el inicio es el 1 de marzo y el receso invernal también entre el 15 y el 26 de julio. Y finaliza el 20 de diciembre.

En Córdoba el período inicia el 26 de febrero y las vacaciones son entre el 8 y el 19 de julio. Termina el ciclo el 13 de diciembre.

¿Quiénes empiezan las clases entre febrero y marzo de 2024?

Las siguientes provincias también comenzarán las clases el lunes 26 de febrero:

Córdoba

Entre Ríos : inicial, primario y secundario.

: inicial, primario y secundario. Formosa : inicial, primario y secundario.

: inicial, primario y secundario. Jujuy : inicial, primario y secundario. Nivel superior el 25 de marzo.

: inicial, primario y secundario. Nivel superior el 25 de marzo. Mendoza : inicial, primario y secundario.

: inicial, primario y secundario. San Luis

Santa Fe

Salta : inicial, primario y secundario, y sus modalidades.

: inicial, primario y secundario, y sus modalidades. Corrientes (nivel inicial, primario y secundario)

Mientras que Santa Cruz dará inicio el jueves 29 de febrero.

Las siguientes provincias también comenzarán las clases el 1 de marzo:

La Pampa: todos niveles obligatorios y sus modalidades.

Las provincias que inician las clases el 4 de marzo

Chaco: nivel inicial, primario y secundario.

nivel inicial, primario y secundario. Chubut

Misiones: nivel inicial, primario y secundario, y sus modalidades.

nivel inicial, primario y secundario, y sus modalidades. Neuquén

San Juan

Santiago del Estero: todos los niveles. El superior iniciará el 3 de abril.

Las siguientes provincias también comenzarán las clases el 11 de marzo

Río Negro

¿Qué provincias aún no confirmaron la fecha de inicio de clases?

Hasta el momento quedan por confirmar el inicio de clases:

Catamarca

La Rioja

Tierra del Fuego

Tucumán

¿Cuándo son las vacaciones de invierno en cada provincia?

clases vacaciones invierno.webp Tras cumplir los 190 días de clases, las alumnas gozarán de las vacaciones de invierno