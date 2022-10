Embed

"¿Si me engancharon? No me engancharon. A mí me engancharon en el recinto trabajando. Llegué a las 9 de la mañana al Congreso. Yo estoy trabajando; mirando las noticias; en comunicación por las redes sociales; miro las pantallas deportivas; miro un gol, si ocurre; miro un partido de básquet. Prácticamente, hace 23 horas que estoy acá en el Congreso. Muchos otros vienen, dan el presente y se van", afirmó Casaretto.

Luego, el diputado cargó contra algunos medios, a los que señaló como opositores al Gobierno, y afirmó que su condición de oficialista lo hace blanco de las críticas por este tipo de acciones. "Que te saquen simultáneamente Clarín, La Nación e Infobae y demás es señal de que les preocupa demasiado. López Murphy estaba durmiendo arriba de la banca. ¿Lo viste o no? No lo sacaron porque es de Juntos por el Cambio", expresó, para luego cerrar: "Si estoy con una pantalla con el partido de básquet, ¿cuál es el problema?".