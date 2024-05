Pullaro inauguró las sesiones de la Legislatura de Santa Fe y prometió ampliar los controles carcelarios

En este sentido, enfatizó en la intensificación de requisas y controles en los ingresos y visitas a las cárceles, así como en la limitación de la capacidad de los delincuentes de ordenar el delito desde dentro de ellas.

Además, el gobernador advirtió sobre la lucha de los narcos y sicarios por recuperar privilegios, asegurando que no habrá pacto posible con los delincuentes y que Santa Fe no dará marcha atrás en sus políticas de seguridad. “Están dando la pelea por recuperar ventajas y privilegios que el Estado en su conjunto no puede ni quiere concederles. Por eso apelan al terror para que una sociedad atemorizada se rinda e inste a los gobernantes a dar marcha atrás”, planteó.

En cuanto a la inversión carcelaria, Pullaro anunció la construcción de nuevas celdas en varias unidades penitenciarias de la provincia, con una inversión total de 227 millones de dólares. Asimismo, destacó la modernización del sistema policial, la adquisición de nuevos vehículos y tecnología de vigilancia, y la implementación de leyes contra el delito, como la Ley de Microtráfico.

Por último, el gobernador resaltó la importancia de abordar las zonas con mayor índice de violencia de manera integral, involucrando a distintos actores como el Ministerio Público de la Acusación, los gobiernos locales y la Policía, así como políticas de desarrollo humano y acceso a la educación.

“Que les quede bien claro a todos: no hay pacto posible con los delincuentes. Santa Fe no va a dar ni un paso atrás”, enfatizó.