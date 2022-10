Quiénes son Ayelén Mazzina y Kelly Olmos, las nuevas ministras de Mujeres y Trabajo de Alberto Fernández

Mazzina fue concejala por la ciudad de San Luis y es profesora en Ciencia Política. La flamante ministra dijo en una entrevista con Infobae que fue discriminada durante su campaña para diputada en 2019 por ser lesbiana.

"Siempre me sentí tan firme en mis decisiones y elecciones de vida que hasta me servían esas palabras para usarlas en los discursos y tratar de hacerles ver que el odio no nos lleva a ninguna parte y que lo que haga en mi cama no es lo que importa", afirmó.

Sobre su infancia y cómo la ve su familia, Mazzina reconoció: "Estudié en una escuela privada y católica. Mi familia es muy conservadora, van a misa, rezan el rosario y mi abuela hasta hoy sigue pidiéndole a Dios que me cure del lesbianismo".

¿Quién es Kelly Olmos, la nueva ministra de Trabajo?

Kelly Olmos 6.jpg Kelly Olmos es la nueva ministra de Trabajo.

Kelly Olmos es economista y es la actual vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Tiene amplia experiencia en el peronismo porteño, fue concejala y legisladora de la ciudad de Buenos Aires, y se desempeñó como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación entre 2007 y 2009.

Olmos, de 70 años, es una dirigente cercana a Alberto Fernández desde hace años en el ámbito del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires.

Es licenciada en Economía (UBA), magíster en Economía Urbana (Universidad Di Tella) y tiene un posgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión (INPE-OEA-CEPAL).

En su trayectoria política y de gestión, Olmos fue secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, directora de la Corporación Buenos Aires Sur, diputada de la Legislatura porteña y concejal de la Ciudad de Buenos Aires.

También fue secretaria de Promoción Social y de Producción y Servicios, y subsecretaria de Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.