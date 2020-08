Quirós, sobre el nuevo récord de contagios y muertes por COVID-19: "Muchas veces se suman casos del fin de semana"

Fernán Quirós, ministro de Salud porteño (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó este miércoles un reporte con las últimas cifras de la pandemia de coronavirus en territorio porteño, indicó que la curva se muestra en descenso con "1.000 a 1.050 casos diarios en promedio" y se mostró a favor del retorno del fútbol de primera.

"No vemos el entrenamiento como un gran riesgo, son sólo los equipos de primera, no todos, es un pequeño grupo. Si entrenan dentro de un protocolo no lo veo como un problema", manifestó el ministro sobre el retorno que acordó la AFA con el gobierno nacional a partir del 10 de agosto.

Consultado sobre el nuevo récord de contagios y muertes que se registró ayer a nivel nacional -6.792 nuevos casos y 168 fallecimientos- Quirós explicó que "tenemos que ver los siguientes días para saber cómo se comporta la curva" y que el incremento del número es porque "muchas veces se suman casos del fin de semana".

Finalmente, señaló que ante la baja de los índices de vacunación infantil, la Ciudad está preparando una campaña segura para vacunar a los chicos sin riesgos. "Sabemos que todos tienen preocupación por salir y por ir a los centros de salud", concluyó.